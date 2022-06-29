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موسكو ترد على إعلان واشنطن تعزيز وجودها العسكري في أوروبا: لسنا خائفين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 يونيو 2022, 02:44 مساء
موسكو ترد على إعلان واشنطن تعزيز وجودها العسكري في أوروبا: لسنا خائفين
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الأربعاء، أن بلاده ليست «خائفة» من إعلان الرئيس الأميركي، جو بايدن، تعزيز الوجود العسكري الأميركي في أوروبا، على خلفية توترات شديدة مع موسكو.

وقال ريابكوف لوكالات الأنباء الروسية: «أعتقد أن أولئك الذين يتخذون مثل هذه القرارات لديهم وهم أن روسيا قد تكون خائفة»، مؤكدًا «أنهم لن يتمكنوا من ذلك»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأميركي خلال قمة لحلف شمال الأطلسي «ناتو» في مدريد أن بلاده «ستعزز وجودها العسكري في أوروبا» كي يتمكن الحلف من «الردّ على التهديدات الآتية من كافة الاتجاهات وفي كلّ المجالات: برًا وجوًا وبحرًا».

وأكد بايدن أنه سيجري تعزيز الوجود العسكري والإمكانات العسكرية الأميركية في إسبانيا وبولندا ورومانيا ودول البلطيق وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، وفق ما نقلت عنه «فرانس برس».

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