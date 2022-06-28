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السجن 15 يوما لمعارض روسي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 يونيو 2022, 11:44 مساء
السجن 15 يوما لمعارض روسي
السياسي الروسي المعارض البارز إيليا ياشين. (الإنترنت)
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ذكرت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء اليوم الثلاثاء، أن السياسي الروسي المعارض البارز إيليا ياشين يواجه الاحتجاز 15 يوما بعد اتهامه بعدم اتباع تعليمات ضابط شرطة.

ولم يتبين ماهية التعليمات التي لم يتبعها ياشين وأفضت إلى القبض عليه، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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وذكرت الصحفية إيرينا بابلويان، التي كانت تسير مع ياشين 38 عاما، قبل اعتقاله، إنه لم يمتثل لأوامر وجهها له ضابط شرطة.

وسرعان ما انتقد ياشين الحكم، الذي يهاجم حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ أمد طويل وكذلك الغزو المستمر لأوكرانيا.

«القبض على أداة لممارسة الضغط»
وكتب ياشين عبر تطبيق تليغرام اليوم: «أنا سياسي معارض، ونائب مستقل بالبرلمان، ومنتقد للرئيس بوتين ومعارض للحرب في أوكرانيا.. إن القبض على أداة لممارسة الضغط». 

ووفقا لتقارير إعلامية، فقد جرى التحقيق مع ياشين في الربيع، بزعم قيامه بتشويه سمعة الجيش الروسي خلال غزوه لأوكرانيا.

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