رئيسة وزراء السويد: دعم تركيا لترشح فنلندا والسويد «خطوة مهمة جدا» للناتو

القاهرة - بوابة الوسط

رحبت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون، بالتوصل إلى «اتفاق جيد جدا» مع تركيا، لدعم انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، مشددة على أن هذه الخطوة ستجعل الناتو أقوى.

وقالت أندرسون، في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» الثلاثاء، إن «القيام بالخطوة نحو عضوية كاملة في الناتو مهم بطبيعة الحال للسويد وفنلندا.. لكنها خطوة مهمة جدا أيضا للناتو لأن بلدينا سيوفران الأمن أيضا من داخل الناتو».

وفي وقت سابق من اليوم، وقعت تركيا مذكّرة تفاهم ترفع بموجبها رفض أنقرة على ترشح السويد وفنلندا لعضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو)، على ما أعلنت الرئاسة الفنلندية.

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هذا الاتفاق الذي وقعه وزراء خارجية الدول الثلاث أمام الكاميرات في بداية قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد، «يؤكد أن تركيا ستدعم في القمة هذا الأسبوع دعوة فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو»، وفق ما قال الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو في بيان، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».