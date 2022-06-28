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البيت الأبيض: تركيا لم تطلب «تنازلات» من واشنطن لقبولها انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 يونيو 2022, 09:57 مساء
البيت الأبيض: تركيا لم تطلب «تنازلات» من واشنطن لقبولها انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو
البيت الأبيض، (أرشيفية: الإنترنت)
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أكدت الولايات المتحدة الثلاثاء، أنها لم تقدم أي تنازلات لتركيا لضمان إعطائها الضوء الأخضر لانضمام السويد وفنلندا، إلى حلف شمال الأطلسي في مستهل قمة الناتو في مدريد.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لصحفيين «لم يحصل طلب من الجانب التركي للأميركيين لتقديم تنازل معين»، بحسب وكالة فرانس برس.

قرار تركيا «يوفر دفعا قويا» لوحدة الناتو
وأوضح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن قرار تركيا «يوفر دفعا قويا» لوحدة الناتو.

وفي وقت سابق من اليوم، وقعت تركيا مذكّرة تفاهم ترفع بموجبها رفض أنقرة على ترشح السويد وفنلندا لعضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو)، على ما أعلنت الرئاسة الفنلندية.

- تركيا تدعم ترشيح فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي

هذا الاتفاق الذي وقعه وزراء خارجية الدول الثلاث أمام الكاميرات في بداية قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد، «يؤكد أن تركيا ستدعم في القمة هذا الأسبوع دعوة فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو»، وفق ما قال الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو في بيان، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

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