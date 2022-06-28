ستولتنبرغ: قادة الناتو سيدعون السويد وفنلندا للانضمام إلى عضوية الحلف الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط

سيوجّه قادة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، دعوة إلى فنلندا والسويد رسميا للانضمام إلى الحلف الأربعاء، بعدما وقّعت تركيا مذكرة تفاهم رفعت بموجبها رفضها ترشح البلدين، وفق ما قال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ.

وأعلن ستولتنبرغ، الثلاثاء بعد محادثات في مدريد، «يسعدني أن أعلن أن لدينا الآن اتفاقا يمهد الطريق أمام فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو.. وقعت تركيا وفنلندا والسويد مذكرة تفاهم تستجيب لمخاوف تركيا بشأن صادرات السلاح ومكافحة الإرهاب»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- تركيا تدعم ترشيح فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي

وفي وقت سابق من اليوم، وقعت تركيا مذكّرة تفاهم ترفع بموجبها رفض أنقرة على ترشح السويد وفنلندا لعضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو)، على ما أعلنت الرئاسة الفنلندية.

وهذا الاتفاق الذي وقعه وزراء خارجية الدول الثلاث أمام الكاميرات في بداية قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد، «يؤكد أن تركيا ستدعم في القمة هذا الأسبوع دعوة فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو»، وفق ما قال الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو في بيان، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».