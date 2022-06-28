الرئاسة التركية: أنقرة «حصلت على ما تريده» من المحادثات مع السويد وفنلندا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الرئاسة التركية، أن الرئيس رجب طيب إردوغان حصل على «تعاون كامل»، من فنلندا والسويد ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني وحلفائهم، على ما أعلنت في بيان مساء الثلاثاء.

ووافقت تركيا على انضمام هاتين الدولتين إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بعد مناقشات استمرت أكثر من ثلاث ساعات الثلاثاء في مدريد، على هامش قمة الحلف، بحسب وكالة «فرانس برس».

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في 14 مايو الماضي، قال الناطق باسم الرئيس التركي، إن أنقرة لم تغلق الباب أمام انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، لكنها تريد التفاوض مع دول الشمال وتشديد الإجراءات على ما تعتبره أنشطة إرهابية، خاصة في ستوكهولم.

وأبلغ إبراهيم كالين، الذي يشغل أيضًا منصب كبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية، «رويترز» في مقابلة في إسطنبول: «نحن لا نغلق الباب. لكننا نثير هذه القضية بشكل أساسي من باب الأمن القومي لتركيا»، بحسب موقع إذاعة «مونت كارلو» الدولية.