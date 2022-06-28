الاتحاد الأوروبي يبدأ في إرسال لقاحات جدري القرود لأعضائه

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، البدء في إرسال لقاحات مضادة لجدري القرود، جرى شراؤها بشكل مشترك إلى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

وأفاد بيان صحفي بأن إسبانيا، ستستقبل أول دفعة من 5300 لقاح من إجمالي 109 آلاف و90 جرعة جرى شراؤها، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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وقالت مفوضة الصحة الأوروبية ستيلا كيرياكيديس في بيان: «اعتبارًا من اليوم، تصل أول شحنات من اللقاحات لمواجهة تفشي جدري القرود إلى الدول الأشد تضررًا».