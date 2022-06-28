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الأمم المتحدة تتهم المغرب وإسبانيا بـ«اللجوء المفرط إلى القوة» في مليلية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 يونيو 2022, 07:39 مساء
الأمم المتحدة تتهم المغرب وإسبانيا بـ«اللجوء المفرط إلى القوة» في مليلية
السياج الحدودي بين المغرب وجيب مليلية المحتل. (الإنترنت)
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استنكر الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، الثلاثاء، لجوء المغرب وإسبانيا نهاية الأسبوع الماضي في مليلية إلى «استخدام مفرط للقوة»، ضد المهاجرين، في مأساة أسفرت عن «مقتل العشرات من طالبي لجوء ومهاجرين».

وأضاف دوغاريك، «هذا غير مقبول.. يجب التحقيق»، في هذه المأساة، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة لاحظت الاستخدام المفرط للقوة «على جانبي الحدود»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- الأمم المتحدة تدعو إلى «تحقيق مستقل» بشأن وقوع قتلى عند جيب مليلة

وفي وقت سابق من اليوم، دعت الأمم المتحدة، إلى إجراء تحقيق مستقل في مقتل 23 شخصًا على الأقل أثناء محاولة نحو ألفي مهاجر العبور من المغرب إلى جيب مليلية المحتل من إسبانيا الأسبوع الماضي.

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