الولايات المتحدة تعلن بدء تنفيذ عقوبات أقرتها مجموعة السبع ضد الجيش والذهب الروسيين

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت الولايات المتحدة، الثلاثاء، تنفيذ عقوبات ضد موسكو أقرت خلال قمة مجموعة السبع من بينها فرض حظر على واردات الذهب من روسيا وعقوبات جديدة على صناعتها الدفاعية، كما أعلنت الخزانة الأميركية.



وأوضحت الخزانة في بيان أن «الإجراءات التي اتُخذت اليوم تستهدف في الصميم قدرات روسيا على تطوير ونشر أسلحة وتقنيات مستخدمة في حرب فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا»، مشيرة إلى اتخاذ عقوبات في حق 70 كيانا روسيا، بينها مجموعة «روستيك» لصناعة الأسلحة، وفق وكالة «فرانس برس».

تعهدت كبرى القوى الصناعية في العالم جعل روسيا تدفع «ثمنًا باهظًا» لغزوها أوكرانيا، وفق ما أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، الثلاثاء، قائلًا: «يجب ألا يسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن ينتصر».

وأضاف في مؤتمر صحفي أعقب قمة المجموعة: «تقف مجموعة السبع صفًا واحدًا في دعمها لأوكرانيا»، وأضاف: «سنواصل رفع الكلفة السياسية والاقتصادية لهذه الحرب بالنسبة للرئيس فلاديمير بوتين ونظامه»، وفق وكالة «فرانس برس».

إعادة إعمار أوكرانيا

في وقت سابق، تعهدت المجموعة بدعم إعادة إعمار أوكرانيا من خلال مؤتمر دولي وخطة، حسب ما جاء في مسودة البيان الختامي التي اطلعت عليها «فرانس برس».

ودانت المجموعة إضافة إلى خمس دول ناشئة بينها الهند، الغزو الروسي «غير الشرعي» لأوكرانيا. وقالت الدول السبع في ختام قمتها، إنها «مصممة على إعادة إعمار أوكرانيا من خلال مؤتمر وخطة إعادة إعمار دولية».