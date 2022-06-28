البيت الأبيض: لقاء متوقع بين بايدن وإردوغان على هامش قمة «ناتو»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مسؤول أميركي للصحفيين، الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يجري الرئيس جو بايدن ونظيره التركي رجب طيب إردوغان محادثات، الأربعاء، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي «ناتو» في مدريد.

وقال مستشار الأمن القومي، جيك ساليفان، على متن طائرة الرئاسة الأميركية: «نتوقع في وقت ما غدًا أنه ستتاح للرئيسين إردوغان وبايدن فرصة للتحدث»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وأعلن إردوغان في وقت سابق اليوم، لقاء محتملًا مع نظيره الأميركي جو بايدن الليلة أو غدًا في مدريد، عشية قمة لحلف شمال الأطلسي، وقال أمام الصحافة قبل إقلاع طائرته إلى إسبانيا: «تحدثتُ هذا الصباح مع الرئيس بايدن، وعبر عن رغبته في عقد لقاء الليلة أو غدًا. هذا أمر ممكن».

تركيا تعارض انضمام السويد إلى «ناتو»

وتأتي قمة الحلف في ظل استمرار معارضة أنقرة لانضمام السويد، حيث قال الرئيس التركي إنه لم يحرز تقدمًا بخصوص موقف بلاده في هذا الشأن، وحض ستوكهولم على اتخاذ «إجراءات ملموسة» تعالج مخاوف أنقرة.

وجدد إردوغان التأكيد على أن «السويد يجب أن تتخذ خطوات في ما يتعلق بأمور أساسية مثل مكافحة الإرهاب»، وفق مكتبه، الذي شدد على أن أنقرة «تريد أن ترى تعهدات ملزمة بشأن هذه المسائل إلى جانب إجراءات ملموسة وواضحة».