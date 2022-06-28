إردوغان يتحدث عن لقاء محتمل مع بايدن في مدريد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الثلاثاء، لقاء محتملا مع نظيره الأميركي جو بايدن الليلة أو غدا في مدريد، عشية قمة لحلف شمال الأطلسي.

وقال إردوغان أمام الصحافة قبل إقلاع طائرته إلى إسبانيا «تحدثتُ هذا الصباح مع الرئيس بايدن، وعبر عن رغبته في عقد لقاء الليلة أو غدًا. هذا أمر ممكن»، حسب وكالة «فرانس برس».

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وتأتي قمة الحلف في ظل استمرار معارضة أنقرة لانضمام السويد، حيث قال الرئيس التركي إنه لم يحرز تقدم بخصوص موقف بلاده في هذا الشأن، وحض ستوكهولم على اتخاذ «إجراءات ملموسة» تعالج مخاوف أنقرة.

وجدد إردوغان التأكيد على أن «السويد يجب أن تتخذ خطوات في ما يتعلق بأمور أساسية مثل مكافحة الإرهاب»، وفق مكتبه، الذي شدد على أن أنقرة «تريد أن ترى تعهدات ملزمة بشأن هذه المسائل إلى جانب إجراءات ملموسة وواضحة».