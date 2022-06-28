مجلس الأمن يجتمع لمناقشة ضربات روسيا الأخيرة في أوكرانيا.. ودعوات لمحاسبة بوتين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مجلس الأمن عقد اجتماع طارئ مساء الثلاثاء لمناقشة «الضربات الروسية الأخيرة على أهداف مدنية في وكرانيا».

وقال ناطق باسم البعثة الألبانية التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية لمجلس الأمن إن الضربة الصاروخية التي استهدفت مركزاً تجارياً في مدينة كريمنتشوك بوسط البلاد هي المحور الرئيسي للاجتماع المقرّر عقده الثلاثاء عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت غرينتش، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف أن القصف في جميع أنحاء كييف الذي وقع أمس الأحد والذي طال مجمّعاً سكنياً «ستتم مناقشته أيضاً خلال الاجتماع».

مجموعة السبع: روسيا ارتكبت حريمة حرب

بدورهم، اتّهم قادة دول مجموعة السبع روسيا بارتكاب جريمة حرب باستهدافها بضربة صاروخية مركز تسوّق في وسط أوكرانيا، في قصف أوقع نحو 13 قتيلاً.

وقال القادة المجتمعون في قمّة في جنوب ألمانيا في بيان مشترك إنّ Jالهجمات العشوائية ضدّ مدنيين أبرياء تشكّل جريمة حرب»، مشددين على ضرورة محاسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

من جانبه، ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين بالاستهداف الروسي لمركز تسوق في مدينة كريمنتشوك في وسط البلاد، واصفا الضربة بأنها «فعل إرهابي سافر».

وأدت ضربة روسية في وقت متأخر أمس الاثنين الى مقتل ثمانية مدنيين على الأقل في مدينة ليسيتشانسك، بينما كانوا يتزودون بالمياه من صهريج، حسبما ذكر حاكم المنطقة سيرغي غايداي.

ماكرون يدعو الروس لـ«رؤية الحقيقة»

بـأما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فوصف قصف القوات الروسية مركز التسوق بـ«الرعب المطلق»، داعياً الشعب الروسي إلى «رؤية الحقيقة كما هي».

وقال ماكرون في تغريدة باللغتين الأوكرانية والروسية أرفقها بمقطع فيديو لمركز التسوّق والنيران تلتهمه: «نشاطر عائلات الضحايا آلامهم، ونشعر بالغضب إزاء مثل هذا الخزي».