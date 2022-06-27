إيران: «نتفهم» ضرورة تنفيذ عملية عسكرية تركية في سورية

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أثناء زيارة إلى أنقرة الاثنين إن بلاده «تتفهم» ضرورة تنفيذ تركيا عملية عسكرية جديدة ضد المقاتلين الأكراد في شمال سورية.

وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو «نتفهّم جيدًا مخاوف تركيا الأمنية». وأضاف «نتفهّم أن عملية خاصة (في سورية) قد تكون ضرورية»، وفق «فرانس برس».

منذ نهاية مايو، يهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشن هجوم جديد على بلدتين في شمال سوريا يستهدف مقاتلين أكراد.

عملية تركية جديدة في سورية

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية، «إرهابية»، وتعتبرها امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً ضدها منذ عقود.

وأكد الرئيس التركي الإثنين «سنطلق عملية جديدة في سورية بمجرد استكمال استعداداتنا». وأعربت واشنطن وموسكو عن معارضتهما لمثل هذا الهجوم.

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منذ عام 2016، نفذت أنقرة ثلاث عمليات عسكرية في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية. وكانت إيران، حليفة النظام السوري، قد دعت أنقرة في نهاية عام 2019 إلى إنهاء العملية العسكرية التركية التي تشنها في شمال سورية بأسرع وقت ممكن.