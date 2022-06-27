Atwasat

إيران: «نتفهم» ضرورة تنفيذ عملية عسكرية تركية في سورية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 يونيو 2022, 09:49 مساء
إيران: «نتفهم» ضرورة تنفيذ عملية عسكرية تركية في سورية
أحد عناصر قوات سوريا الديموقراطية أثناء حراسته نساء كرديات خلال تظاهرة أمام قاعدة أميركية في ريف الحسكة. (أ ف ب)
alwasat radio

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أثناء زيارة إلى أنقرة الاثنين إن بلاده «تتفهم» ضرورة تنفيذ تركيا عملية عسكرية جديدة ضد المقاتلين الأكراد في شمال سورية. 

وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو «نتفهّم جيدًا مخاوف تركيا الأمنية».  وأضاف «نتفهّم أن عملية خاصة (في سورية) قد تكون ضرورية»، وفق «فرانس برس». 

منذ نهاية مايو، يهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشن هجوم جديد على بلدتين في شمال سوريا يستهدف مقاتلين أكراد.

 عملية تركية جديدة في سورية
وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية، «إرهابية»، وتعتبرها امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً ضدها منذ عقود.

وأكد الرئيس التركي الإثنين «سنطلق عملية جديدة في سورية بمجرد استكمال استعداداتنا». وأعربت واشنطن وموسكو عن معارضتهما لمثل هذا الهجوم. 

-  إيران تقدم تطمينات ردا على قلق الإمارات إزاء خططها النووية
- تركيا تعلن شرطها لقبول السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي
- ستولتنبرغ: انضمام فنلندا والسويد لـ«ناتو» يثبت أن «العدوان غير مجد»

منذ عام 2016، نفذت أنقرة ثلاث عمليات عسكرية في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية. وكانت إيران، حليفة النظام السوري، قد دعت أنقرة في نهاية عام 2019 إلى إنهاء العملية العسكرية التركية التي تشنها في شمال سورية بأسرع وقت ممكن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 4 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 4 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأولمبي 1 - 0 الاتحاد المصراتي» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأولمبي 1 - 0 الاتحاد المصراتي» في الدوري الممتاز
زيلينسكي يطلب من قادة مجموعة السبع بذل أقصى الجهود لإنهاء الحرب قبل نهاية العام

زيلينسكي يطلب من قادة مجموعة السبع بذل أقصى الجهود لإنهاء الحرب قبل نهاية العام
عبر «WTV».. الملاكم الليبي مالك الزناد يفوز على منافسه الأرجنتيني

عبر «WTV».. الملاكم الليبي مالك الزناد يفوز على منافسه الأرجنتيني
الملاكم الليبي إبراهيم الساحلي يفوز بالقاضية في دورة ألعاب البحر المتوسط

الملاكم الليبي إبراهيم الساحلي يفوز بالقاضية في دورة ألعاب البحر المتوسط
بمشاركة حمدو الهوني.. الترجي يتوج بلقب الدوري التونسي للمرة السادسة على التوالي

بمشاركة حمدو الهوني.. الترجي يتوج بلقب الدوري التونسي للمرة السادسة على التوالي
التونسية أنس جابر تصعد إلى المركز الثاني عالميا

التونسية أنس جابر تصعد إلى المركز الثاني عالميا
يوسف الحصادي يتوج بكأس وذهبية شطرنج ليبيا.. و«بوابة الوسط» تستعرض السجل التاريخي

يوسف الحصادي يتوج بكأس وذهبية شطرنج ليبيا.. و«بوابة الوسط» تستعرض السجل التاريخي
حلم عودة الملكية إلى ليبيا

حلم عودة الملكية إلى ليبيا
العبدلي: فقدان 1000 ميغاوات.. وأزمة الكهرباء ستتفاقم إذا استمر نقص الغاز (فيديو)

العبدلي: فقدان 1000 ميغاوات.. وأزمة الكهرباء ستتفاقم إذا استمر نقص الغاز (فيديو)
في ذكرى اغتيال بوقعيقيص.. السفير الهولندي: نقف مع الليبيين الساعين للمساءلة والعدالة

في ذكرى اغتيال بوقعيقيص.. السفير الهولندي: نقف مع الليبيين الساعين للمساءلة ...
شاهد في «هذا المساء».. سلوى بوقعيقيص: لا قصاص ولا حقيقة

شاهد في «هذا المساء».. سلوى بوقعيقيص: لا قصاص ولا حقيقة
مجلس الأمن يبحث الإثنين تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا

مجلس الأمن يبحث الإثنين تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا
كاركاتير خيري - المصالحة الوطنية في ليبيا

كاركاتير خيري - المصالحة الوطنية في ليبيا
مشائخ وأعيان وحكماء ليبيا يؤكدون دعمهم لتجميد عمل مجلسي النواب والدولة

مشائخ وأعيان وحكماء ليبيا يؤكدون دعمهم لتجميد عمل مجلسي النواب والدولة
النيابة تحقق في استيلاء تشكيل عصابي على أموال حكومية تقدر بـ739 ألف دينار

النيابة تحقق في استيلاء تشكيل عصابي على أموال حكومية تقدر بـ739 ألف دينار
كاركاتير حليم - وليامز تعلن قبول عقيلة والمشري دعوتها للاجتماع في جنيف

كاركاتير حليم - وليامز تعلن قبول عقيلة والمشري دعوتها للاجتماع في جنيف
ما جدوى مبادرات وليامز؟ ولماذا جنيف؟.. الأمم المتحدة تعلق على اللقاء المرتقب بين عقيلة والمشري

ما جدوى مبادرات وليامز؟ ولماذا جنيف؟.. الأمم المتحدة تعلق على اللقاء المرتقب بين...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
متهم أم لا؟.. الولايات المتحدة أمام معضلة محاكمة ترامب
متهم أم لا؟.. الولايات المتحدة أمام معضلة محاكمة ترامب
منتدى النقب: الدول الموقعة على «اتفاقيات أبراهام» تعمق التعاون قبيل زيارة بايدن
منتدى النقب: الدول الموقعة على «اتفاقيات أبراهام» تعمق التعاون ...
طهران: محادثات إيرانية- أميركية في دولة خليجية تتناول العقوبات
طهران: محادثات إيرانية- أميركية في دولة خليجية تتناول العقوبات
قتلى جراء ضربة صاروخية على مركز تسوق «مكتظ» بوسط أوكرانيا
قتلى جراء ضربة صاروخية على مركز تسوق «مكتظ» بوسط أوكرانيا
بالفيديو: عشرة قتلى و40 جريحا جراء ضربة روسية على مركز تسوّق في أوكرانيا
بالفيديو: عشرة قتلى و40 جريحا جراء ضربة روسية على مركز تسوّق في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المحكمة الأميركية العليا تقرر إلغاء الحق في الإجهاض
المحكمة الأميركية العليا تقرر إلغاء الحق في الإجهاض...
ماكرون يرفض فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية ويدعو إلى تشكيل أغلبية
ماكرون يرفض فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية ويدعو إلى تشكيل ......
الرئيس التركي يؤكد زيارة ولي العهد السعودي لأنقرة
الرئيس التركي يؤكد زيارة ولي العهد السعودي لأنقرة...
رئيس لجنة التحقيق في الهجوم: المؤامرة على الكابيتول مستمرة
رئيس لجنة التحقيق في الهجوم: المؤامرة على الكابيتول مستمرة...
إردوغان: تركيا لم تحرز تقدما حول انضمام السويد لحلف الأطلسي
إردوغان: تركيا لم تحرز تقدما حول انضمام السويد لحلف الأطلسي...
المزيد
إيران: «نتفهم» ضرورة تنفيذ عملية عسكرية تركية في سورية
إيران: «نتفهم» ضرورة تنفيذ عملية عسكرية تركية في سورية...
بلينكن: «العالم مذعور» من الضربة الروسية على مركز تسوق في أوكرانيا
بلينكن: «العالم مذعور» من الضربة الروسية على مركز تسوق في ......
والد المغربي المحكوم بالإعدام في شرق أوكرانيا يناشد بوتين التدخل
والد المغربي المحكوم بالإعدام في شرق أوكرانيا يناشد بوتين ......
بالفيديو: عشرة قتلى و40 جريحا جراء ضربة روسية على مركز تسوّق في أوكرانيا
بالفيديو: عشرة قتلى و40 جريحا جراء ضربة روسية على مركز تسوّق......
قتلى جراء ضربة صاروخية على مركز تسوق «مكتظ» بوسط أوكرانيا
قتلى جراء ضربة صاروخية على مركز تسوق «مكتظ» بوسط أوكرانيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط