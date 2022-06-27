بلينكن: «العالم مذعور» من الضربة الروسية على مركز تسوق في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن «العالم مذعور» من الضربة الصاروخية الروسية على مركز تسوق في وسط أوكرانيا والتي خلفت ما لا يقل عن 10 قتلى و40 جريحا.

ووصف الضربة الصاروخية في تغريدة بأنها «الأحدث في سلسلة فظائع»، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل دعم شركائها الأوكرانيين و«محاسبة روسيا، بما في ذلك المسؤولون عن الفظائع»، بحسب «فرانس برس».

مقتل عشرة أشخاص وإصابة 40 شخصا

أعلن الحاكم الإقليمي دميترو لونين، مقتل عشرة أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 40 آخرين في ضربة صاروخية روسية الإثنين على مركز تجاري في وسط أوكرانيا، منبها إلى أن الحصيلة قد ترتفع.

وقال لونين الذي يرأس ادارة منطقة بولتافا «قُتل عشرة أشخاص وأصيب اأكثر من 40 شخصا. هذا هو الوضع حاليا في كريمنتشوك بسبب الضربة الصاروخية»، بحسب «فرانس برس»

تشديد العقوبات بشكل إضافي ضد موسكو

وقال لونين على «تلغرام» في وقت سابق: «أطلق المحتلون صاروخا على مركز تجاري كان يتواجد فيه أكثر من ألف مدني. المركز التجاري يحترق وعمال الإنقاذ يكافحون النيران. ومن المستحيل تخيل عدد الضحايا».

وفي سياق متصل حض الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي دعي للتحدث أمام مجموعة السبع المنعقدة، الإثنين، في ألمانيا، قادة هذا التكتل على مضاعفة الجهود من أجل وقف سريع للحرب التي تشهدها بلاده وتشديد العقوبات بشكل إضافي ضد موسكو.

تقديم دعم واضح لكييف

ورد قادة الدول الصناعية السبع الذين يبدون وحدتهم في مواجهة موسكو منذ بدء محادثاتهم في قصر إلماو عند سفح جبال الألب البافارية، بتقديم دعم واضح لكييف. وجاء في بيانهم المشترك أن المجموعة ستواصل دعم أوكرانيا «طالما لزم الأمر».

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في موازاة ذلك، وعد المستشار الألماني، أولاف شولتس، الذي تستضيف بلاده هذه القمة، بأن رؤساء دول وحكومات مجموعة السبع سيواصلون «زيادة الضغط على (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين» عبر عقوبات جديدة تستهدف الاقتصاد الروسي.

وقالت مصادر داخل قمة مجموعة السبع في ختام مداخلة زيلينسكي عبر الفيديو من كييف إن الرئيس الأوكراني «وجه رسالة قوية جدا عبر قوله انه يجب بذل أقصى الجهود لوقف هذه الحرب قبل نهاية السنة».