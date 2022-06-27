بالفيديو: عشرة قتلى و40 جريحا جراء ضربة روسية على مركز تسوّق في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل عشرة أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 40 آخرين في ضربة صاروخية روسية الاثنين على مركز تجاري في وسط أوكرانيا كما أعلن الحاكم الاقليمي منبها الى ان الحصيلة قد ترتفع.

وقال دميترو لونين الذي يرأس ادارة منطقة بولتافا «قُتل عشرة أشخاص وأصيب اكثر من 40 شخصا. هذا هو الوضع حاليا في كريمنتشوك بسبب الضربة الصاروخية»، بحسب «فرانس برس»

تشديد العقوبات بشكل إضافي ضد موسكو

وقال لونين على «تلغرام» في وقت سابق: «أطلق المحتلون صاروخا على مركز تجاري كان يتواجد فيه أكثر من ألف مدني. المركز التجاري يحترق وعمال الإنقاذ يكافحون النيران. ومن المستحيل تخيل عدد الضحايا».

وفي سياق متصل حض الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي دعي للتحدث أمام مجموعة السبع المنعقدة، الإثنين، في ألمانيا، قادة هذا التكتل على مضاعفة الجهود من أجل وقف سريع للحرب التي تشهدها بلاده وتشديد العقوبات بشكل إضافي ضد موسكو.

تقديم دعم واضح لكييف

ورد قادة الدول الصناعية السبع الذين يبدون وحدتهم في مواجهة موسكو منذ بدء محادثاتهم في قصر إلماو عند سفح جبال الألب البافارية، بتقديم دعم واضح لكييف. وجاء في بيانهم المشترك أن المجموعة ستواصل دعم أوكرانيا «طالما لزم الأمر».

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في موازاة ذلك، وعد المستشار الألماني، أولاف شولتس، الذي تستضيف بلاده هذه القمة، بأن رؤساء دول وحكومات مجموعة السبع سيواصلون «زيادة الضغط على (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين» عبر عقوبات جديدة تستهدف الاقتصاد الروسي.

وقالت مصادر داخل قمة مجموعة السبع في ختام مداخلة زيلينسكي عبر الفيديو من كييف إن الرئيس الأوكراني «وجه رسالة قوية جدا عبر قوله انه يجب بذل أقصى الجهود لوقف هذه الحرب قبل نهاية السنة».

اشتعال الحريق في مول كريمنشوك بمنطقة بولتافا جراء إصابته بصواريخ روسية، 27 يونيو 2022. (الإنترنت)