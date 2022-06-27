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طهران: محادثات إيرانية- أميركية في دولة خليجية تتناول العقوبات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 يونيو 2022, 04:14 مساء
طهران: محادثات إيرانية- أميركية في دولة خليجية تتناول العقوبات
الناطق باسم وزارة الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة (أرشيفية: الإنترنت).
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أعلنت إيران، الإثنين، أنها ستستأنف محادثاتها غير المباشرة مع الولايات المتحدة الأسبوع الجاري في دولة خليجية، في إطار جهود أوسع لإحياء اتفاق 2015 النووي.

وقال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، السبت، في طهران إن المفاوضات ستكون منفصلة عن محادثات أوسع في فيينا بين إيران والقوى الكبرى تجري بوساطة الاتحاد الأوروبي، وفق «فرانس برس». 

رفع العقوبات التي فرضتها واشنطن
وأكد الناطق باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، أن المحادثات ستركز على رفع العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران وستنعقد «في إحدى الدول المطلة على الخليج الفارسي» في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق حول الملف النووي الإيراني العام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات اقتصادية على طهران. وردت إيران بعد عام ببدء التراجع عن كثير من التزاماتها الأساسية، أبرزها مستويات تخصيب اليورانيوم. وسعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لاحقا، للعودة إلى الاتفاق.

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وقال خطيب زادة «لن نتفاوض حول المسائل النووية التي تمت مناقشتها في فيينا وستتناول النقاط العالقة في مسألة رفع الحظر (العقوبات)». وأضاف «الكرة في الملعب الأميركي وإذا كانت لدى واشنطن الإرادة اللازمة يمكن التوصل إلى نتيجة».

ومنذ أبريل 2021، بدأت إيران والأطراف التي لا تزال منضوية في الاتفاق، وبمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا تهدف إلى إحيائه. 

 محادثات فيينا بضمانات أميركية
وحققت المباحثات تقدما جعل المعنيين قريبين من انجاز تفاهم، الا أنها علقت منذ مارس مع تبقي نقاط تباين بين طهران وواشنطن، خصوصا في ما يتعلق بمطلب طهران رفع اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة واشنطن لـ«المنظمات الإرهابية الأجنبية».

كذلك، طالبت طهران خلال محادثات فيينا بضمانات أميركية بعدم تكرار سيناريو انسحاب ترامب من الاتفاق. وبعد محادثات في طهران السبت، قال بوريل إن المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي ستستأنف في غضون أيام.

وستعقد هذه المحادثات الثنائية بين الولايات المتحدة وإيران بشكل منفصل في دولة خليجية لتجنب أي خلط مع محادثات فيينا الأشمل. ولم يحدد أي من بوريل أو خطيب زادة الدولة التي ستستضيف هذه المحادثات.

وجرى التوصل إلى «خطة العمل الشاملة المشتركة» (الاسم الرسمي للاتفاق النووي) بعد اتصالات مبدئية جرت بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان التي تقيم علاقات تاريخية جيدة مع الطرفين.

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