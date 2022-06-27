انفجار بمدينة برمنجهام يسفر عن تضرر عدة منازل وإصابة رجل بجروح خطيرة

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الشرطة في مدينة برمنجهام الإنجليزية، ليل الأحد، إن انفجارا في المدينة تسبب في تدمير منزل وإصابة رجل بجروح تهدد الحياة.

وذكرت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية، أن شرطة ويست ميدلاند قالت إن منزلا تعرض للتدمير كما تضرر عدد آخر من المنازل والسيارات القريبة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وقالت خدمات إسعاف ويست ميدلاند إن مواطنين في مكان الحادث أنقذوا رجلا من داخل المنزل المدمر، ولكنه كان «مصابا بجروح خطيرة» وجرى نقله إلى المستشفى.

وأضافت خدمات الإسعاف أن 4 رجال آخرين أصيبوا بجروح طفيفة، وقدمت طواقم الإسعاف الإسعافات لهم في مكان الحادث.

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وقال ناطق إن فريق الاستجابة للمنطقة الخطرة لا يزال يعمل مع رجال الإطفاء في مكان الحادث.

وأظهرت مشاهد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ألسنة اللهب والأضرار والحطام من المنزل المبني بالطوب الأحمر.

كما أظهرت لقطات جوية نشرت عبر «تويتر»، ألسنة اللهب تتصاعد في السماء، وقالت خدمات الطوارئ إن عمليات الإجلاء جارية، وجرى حث المواطنين على تجنب المنطقة، مع إغلاق طريق دولويتش والطرق المحيطة.