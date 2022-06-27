محادثات بين قادة تركيا والسويد وفنلندا غدا بشأن الانضمام لـ«الناتو»

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نظيره الفنلندي ورئيسة الوزراء السويدية في مدريد غدا الثلاثاء، لمناقشة طلبَي ترشح ستوكهولم وهلسنكي لعضوية حلف شمال الاطلسي (ناتو)، واللذين رفضتهما أنقرة، على ما أعلنت الرئاسة الفنلندية على «تويتر».

ومن المقرر أن يعقد هذا الاجتماع الأول مع الرئيس الفنلندي سولي نينيستو ورئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسن، في بداية قمة الناتو في العاصمة الإسبانية بحضور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، وفق هلسنكي، بحسب وكالة «فرانس برس».

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وفي 14 مايو الماضي، قال الناطق باسم الرئيس التركي، إن أنقرة لم تغلق الباب أمام انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، لكنها تريد التفاوض مع دول الشمال وتشديد الإجراءات على ما تعتبره أنشطة إرهابية، خاصة في ستوكهولم.

وأبلغ إبراهيم كالين، الذي يشغل أيضًا منصب كبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية، «رويترز» في مقابلة في إسطنبول: «نحن لا نغلق الباب. لكننا نثير هذه القضية بشكل أساسي من باب الأمن القومي لتركيا»، بحسب موقع إذاعة «مونت كارلو» الدولية.