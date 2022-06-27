4 قتلى ومئات الجرحى جراء انهيار مدرج حلبة مصارعة ثيران في كولومبيا

القاهرة - بوابة الوسط

لقي أربعة أشخاص حتفهم وأصيب أكثر من 300 آخرون في وسط كولومبيا، جراء انهيار مدرج في حلبة مصارعة ثيران، على ما أفاد مسؤولون.

وقال حاكم مقاطعة توليما خوسيه ريكاردو أوروسكو، لإذاعة محلية بعد الحادث الذي وقع في مدينة «إل إسبينال»، «هناك أربعة قتلى في الوقت الحالي، امرأتان ورجل وطفل»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأعلنت مستشفيات المنطقة إنها تعالج نحو 322 جريحا بينهم أربعة في العناية المركزة على ما أوضحت مسؤولة الصحة في توليما مارتا بالاسيوس.

ووقع الحادث خلال عرض محلي للثيران وهو حدث شعبي ينزل خلاله الجمهور إلى الحلبة لمواجهة أبقار وصغار ثيران.

وانهار جناح كامل من ثلاثة طوابق من المدرجات الخشبية المليئة بالمتفرجين، ما أسفر عن سقوط عشرات الأشخاص أرضا، وفق مشاهد صورت بواسطة طائرات مسيرة.

وعشية الحادث أصيب أشخاص عدة بهجمات ثيران خلال الاحتفالات نفسها في إل إسبينال البالغ عدد سكانها نحو 78 ألف نسمة والواقعة على بعد 150 كيلومترا جنوب غرب بوغوتا.