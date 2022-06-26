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أسر بريطانية تهدد بمقاضاة الحكومة بسبب تأجيل التحقيق في التعامل مع جائحة كورونا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 يونيو 2022, 08:11 مساء
أسر بريطانية تهدد بمقاضاة الحكومة بسبب تأجيل التحقيق في التعامل مع جائحة كورونا
طاقم طبي يسعف مصابا بكورونا في لندن. (الإنترنت)
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حذرت أسر بريطانية، كانت فقدت أفراد منها بسبب إصابتهم بمرض كوفيد - 19 الذى يسببه فيروس كورونا، من أنها قد تتخذ إجراء قضائيا ضد الحكومة بسبب التأجيلات في بدء التحقيق العام بشأن التعامل مع انتشار الفيروس.

وتدرس مجموعة مسماة «الأسر الثكلى من أجل العدالة المعنية بكوفيد-19»، إجراء مراجعة قضائية بشأن عدم تحديد موعد للتحقيق في تعامل الحكومة مع الوباء، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وتقول الأسر إن هذا يترك التحقيق في «طي النسيان»، بعد أكثر من ستة أشهر من تعيين رئيس الوزراء بوريس جونسون، البارونة هيذر هاليت، لتقود التحقيق في ديسمبر 2021، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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وقال رئيس الوزراء في وقت سابق إن التحقيق سيبدأ في ربيع عام 2022، لكن اختصاصاته لم تنشر بعد، ولم يتم تحديد تاريخ الإعداد.

وذكرت المجموعة أن التأخير قد يكلف أرواحا، لأنه يبطئ من سرعة تعلم الدروس، وتشعر بالقلق من إمكانية العبث بالأدلة الرئيسية أو تدميرها.

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