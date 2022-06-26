موسكو تعلن قصف مصنع للصواريخ في كييف

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت روسيا أنها قصفت، الأحد، مصنعًا لإنتاج الصواريخ في كييف، نافية معلومات أفادت أنها استهدفت منطقة سكنية في العاصمة الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن «الهدف كان مصنع أرتيوم للاسلحة بوصفه بنية تحتية عسكرية»، موضحة أن الأضرار التي لحقت بمبنى سكني مجاور سببها صاروخ أوكراني مضاد للطائرات، بحسب «فرانس برس».

معارك شرسة بين الجيشين

باتت مدينة سيفيرودونيتسك الواقعة في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، التي تشهد معارك شرسة بين الجيشين الأوكراني والروسي منذ أسابيع عدة، «محتلة بالكامل» من الجيش الروسي، وفق ما أعلن رئيس بلديتها، أولكسندر ستريوك السبت.

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وقال رئيس البلدية للتلفزيون الأوكراني، عصرًا، «الروس يحتلون كامل المدينة». وكان الجيش الأوكراني أعلن الخميس انسحابه من هذه المدينة التي كان عدد سكانها مئة ألف نسمة قبل الحرب بهدف الدفاع في شكل أفضل عن جارتها ليسيتشانسك، وفق «فرانس برس».

معارك شوارع في ليسيتشانسك

ودارت «معارك شوارع» في مدينة ليسيتشانسك المجاورة لسيفيرودونيتسك بعد دخول قوات روسية وقوات موالية لموسكو، السبت.

وقال ممثل للانفصاليين الموالين لروسيا اللفتنانت كولونيل أندري ماروتشكو عبر «تلغرام» إن عناصر «الميليشيا الشعبية لجمهورية لوغانسك الشعبية والجيش الروسي دخلوا إلى مدينة ليسيتشانسك وتدور معارك شوارع فيها حاليًا».