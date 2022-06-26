جونسون يبدي «حماسا كبيرا» لإنشاء مجموعة سياسية أوروبية

القاهرة - بوابة الوسط

أبدى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون «حماسًا كبيرًا» للمشروع الذي اقترحته فرنسا حول إنشاء مجموعة سياسية أوروبية ستتيح «إعادة إشراك» بريطانيا بأوروبا بعد «بريكست»، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم الأحد، عقب لقاء جمع جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن قصر الإليزيه قوله بعد لقاء بين الرجلين على هامش قمة مجموعة السبع في بافاريا بألمانيا، إن الرئيس الفرنسي شعر بأن جونسون أبدى «حماسًا كبيرًا» عندما تحدث عن المجموعة السياسية الأوروبية التي ستتيح «إعادة إشراك» بريطانيا بأوروبا.