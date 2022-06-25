بوتين ولوكاشنكو يتفقان على تطوير سلاح الطيران البيلاروسي لنقل أسلحة نووية

القاهرة - بوابة الوسط

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت على نظيره البيلاروسي الكسندر لوكاشنكو المساعدة في تطوير سلاح الطيران في بلاده بحيث يصبح قادرا على نقل اسلحة نووية، وذلك في ذروة التوتر مع الغرب في شأن اوكرانيا.

وقال بوتين إن «لجيش البيلاروسي يستخدم (طائرات) عدة طراز سو-25. يمكن تحسينها في شكل ملائم. وهذا التطوير يجب ان يتم في مصانع طائرات في روسيا والبدء بتدريب الطواقم بما ينسجم مع ذلك»، بحسب «فرانس برس».

وطلب لوكاشنكو منه خلال اجتماعهما الذي نقل التلفزيون وقائعه، «تكييف» المقاتلات البيلاروسية بحيث تكون قادرة على نقل أسلحة نووية.

روسيا تسلم بيلاروسيا صواريخ قادرة على حمل شحنات نووية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال استقباله رئيس بيلاروسيا أن روسيا ستسلم بيلاروسيا «في الاشهر المقبلة» صواريخ قادرة على حمل شحنات نووية، وذلك في ذروة التوتر بين البلدين والغرب على خلفية الحرب في اوكرانيا.

- موسكو تؤكد أنها قتلت «ما يصل إلى 80» مقاتلا بولنديا في أوكرانيا

- أوكرانيا تطالب بـ«تكافؤ في قوة النار» بين جيشها والقوات الروسية

وقال بوتين في مستهل لقائه لوكاشنكو في سان بطرسبورغ كما نقل التلفزيون الروسي، «في الاشهر المقبلة، سنزود بيلاروسيا منظومات صواريخ تكتيكية طراز اسكندر-إم تستطيع استخدام صواريخ بالستية أو عابرة للقارات بنسختيها التقليدية والنووية».

«جرّ» مينسك، الحليف الدبلوماسي لروسيا

واتّهمت كييف موسكو، السبت، بأنها تريد «جرّ» مينسك، الحليف الدبلوماسي لروسيا، إلى الحرب في أوكرانيا بعدما أعلنت صباحًا أن صواريخ روسية أُطلقت من أراضي بيلاروسيا المجاورة على بلدة أوكرانية.

وأكدت القيادة العامة للاستخبارات الأوكرانية التابعة لوزارة الدفاع، أن «الضربة اليوم مرتبطة بشكل مباشر بالجهود التي يبذلها الكرملين لجرّ بيلاروسيا إلى الحرب في أوكرانيا كطرف مشارك في النزاع».