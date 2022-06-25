بوتين: موسكو ستسلم بيلاروسيا صواريخ قادرة على حمل شحنات نووية خلال أشهر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، خلال استقباله رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو أن روسيا ستسلم بيلاروسيا «في الأشهر المقبلة» صواريخ قادرة على حمل شحنات نووية، وذلك في ذروة التوتر بين البلدين والغرب على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وقال بوتين، في مستهل لقائه لوكاشنكو في سان بطرسبورغ كما نقل التلفزيون الروسي، «في الأشهر المقبلة، سنزود بيلاروسيا منظومات صواريخ تكتيكية طراز إسكندر-إم تستطيع استخدام صواريخ بالستية أو عابرة للقارات بنسختيها التقليدية والنووية»، بحسب «فرانس برس».

«جر» مينسك الحليف الدبلوماسي لروسيا

واتّهمت كييف موسكو، السبت، بأنها تريد «جر» مينسك، الحليف الدبلوماسي لروسيا، إلى الحرب في أوكرانيا بعدما أعلنت صباحًا أن صواريخ روسية أُطلقت من أراضي بيلاروسيا المجاورة على بلدة أوكرانية.

- موسكو تؤكد أنها قتلت «ما يصل إلى 80» مقاتلا بولنديا في أوكرانيا

- أوكرانيا تطالب بـ«تكافؤ في قوة النار» بين جيشها والقوات الروسية

وأكدت القيادة العامة للاستخبارات الأوكرانية التابعة لوزارة الدفاع، أن «الضربة اليوم مرتبطة بشكل مباشر بالجهود التي يبذلها الكرملين لجرّ بيلاروسيا إلى الحرب في أوكرانيا كطرف مشارك في النزاع».

صواريخ أُطلقت من أراضي بيلاروسيا

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأوكراني أن صواريخ أُطلقت من أراضي بيلاروسيا، الحليف الدبلوماسي لموسكو، باتجاه منطقة تشيرنيهيف الحدودية في أوكرانيا في شمال شرق كييف.

وكتبت قيادة منطقة الشمال في القوات الأوكرانية في منشور عبر «فيسبوك»: «نحو الساعة الخامسة صباحًا (02.00 ت غ)، تعرّضت منطقة تشيرنيهيف لقصف صاروخي مكثّف. عشرون صاروخًا استهدفت قرية ديسنا وأُطلقت من أراضي بيلاروس (وأيضًا) من الجو»، مشيرًا إلى عدم سقوط ضحايا حتى الآن.