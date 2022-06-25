Atwasat

الجيش الروسي «يحتل كامل» مدينة سيفيرودونيتسك الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 يونيو 2022, 05:22 مساء
الجيش الروسي «يحتل كامل» مدينة سيفيرودونيتسك الأوكرانية
الدمار في شرق كييف. (الإنترنت)
alwasat radio

باتت مدينة سيفيرودونيتسك الواقعة في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا والتي تشهد معارك شرسة بين الجيشين الأوكراني والروسي منذ أسابيع عدة، «محتلة بالكامل» من الجيش الروسي، وفق ما أعلن رئيس بلديتها اولكسندر ستريوك السبت.

وقال رئيس البلدية للتلفزيون الأوكراني عصرا «الروس يحتلون كامل المدينة». وكان الجيش الأوكراني أعلن الخميس انسحابه من هذه المدينة التي كان عدد سكانها مئة ألف نسمة قبل الحرب بهدف الدفاع في شكل أفضل عن جارتها ليسيتشانسك، وفق «فرانس برس».

 «معارك شوارع»
ودخلت القوات الروسية وتلك الموالية لموسكو، السبت، ليسيتشانسك وتدور «معارك شوارع» في هذه المدينة المجاورة لسيفيرودونيتسك الاستراتيجية الواقعة في شرق أوكرانيا والتي توشك موسكو على السيطرة عليها، وفق ما أعلن الانفصاليون.

وقال ممثل للانفصاليين الموالين لروسيا اللفتنانت كولونيل أندري ماروتشكو عبر «تلغرام» إن عناصر «الميليشيا الشعبية لجمهورية لوغانسك الشعبية والجيش الروسي دخلوا إلى مدينة ليسيتشانسك وتدور معارك شوارع فيها حاليًا».

-  موسكو تؤكد أنها قتلت «ما يصل إلى 80» مقاتلا بولنديا في أوكرانيا
-  أوكرانيا تطالب بـ«تكافؤ في قوة النار» بين جيشها والقوات الروسية

أعلنت روسيا السبت أنها قتلت «ما يصل إلى 80» مقاتلًا بولنديًا في قصف استهدف شرق أوكرانيا، حيث تستعرّ المعارك بين القوات الأوكرانية والروسية.

«جرّ» مينسك الحليف الدبلوماسي لروسيا
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنه قُتل «ما يصل إلى 80 من المرتزقة البولنديين ودُمرت 20 مركبة قتالية مصفّحة وثمانية قاذفات صواريخ متعددة غراد في ضربات عالية الدقة على مصنع زينك ميغاتيكس في كونستانتينوفكا» في منطقة دونيتسك. ولم يكن بالإمكان التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقلّ.

واتّهمت كييف موسكو السبت بأنها تريد «جرّ» مينسك، الحليف الدبلوماسي لروسيا، إلى الحرب في أوكرانيا بعدما أعلنت صباحًا أن صواريخ روسية أُطلقت من أراضي بيلاروس المجاورة على بلدة أوكرانية.

وأكدت القيادة العامة للاستخبارات الأوكرانية التابعة لوزارة الدفاع، أن «الضربة اليوم مرتبطة بشكل مباشر بالجهود التي يبذلها الكرملين لجرّ بيلاروس إلى الحرب في أوكرانيا كطرف مشارك في النزاع».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

براءة الخليفي من تهم فساد والحكم على فالك بالسجن 11 شهرا مع وقف التنفيذ

براءة الخليفي من تهم فساد والحكم على فالك بالسجن 11 شهرا مع وقف التنفيذ
بالصور.. مشروعات البنية الأساسية في المرحلة الأولى للمنطقة الحرة بمصراتة

بالصور.. مشروعات البنية الأساسية في المرحلة الأولى للمنطقة الحرة بمصراتة
موقع بومبيي الأثري يبوح بسر «سلحفاة حامل»

موقع بومبيي الأثري يبوح بسر «سلحفاة حامل»
أوكرانيا تطالب بـ«تكافؤ في قوة النار» بين جيشها والقوات الروسية

أوكرانيا تطالب بـ«تكافؤ في قوة النار» بين جيشها والقوات الروسية
5 دول غربية تحث على سرعة الانتهاء من الأساس القانوني للانتخابات في ليبيا.. وترفض «المؤسسات الموازية»

5 دول غربية تحث على سرعة الانتهاء من الأساس القانوني للانتخابات في ليبيا.. وترفض...
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مواجهات وديربيات دوري سداسي التتويج الليبي

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مواجهات وديربيات دوري سداسي التتويج الليبي
كاركاتير حليم - وليامز تعلن قبول عقيلة والمشري دعوتها للاجتماع في جنيف

كاركاتير حليم - وليامز تعلن قبول عقيلة والمشري دعوتها للاجتماع في جنيف
«الأهلي طرابلس × النصر» في ضربة بداية الدوري السداسي الليبي

«الأهلي طرابلس × النصر» في ضربة بداية الدوري السداسي الليبي
ألمانيا تلوح بخيارات «صعبة للغاية» مع نقص في الغاز

ألمانيا تلوح بخيارات «صعبة للغاية» مع نقص في الغاز
انتهت .. صالح الطاهر يعادل للأهلي طرابلس أمام الخمس عبر قناة الوسط «WTV»

انتهت .. صالح الطاهر يعادل للأهلي طرابلس أمام الخمس عبر قناة الوسط «WTV»
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. الأولمبي يخطف الفوز من الاتحاد في الوقت بدل الضائع

انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. الأولمبي يخطف الفوز من الاتحاد في الوقت بدل الضائع
وزير خارجية الكونغو: المصالحة هي الحل الوحيد لخروج ليبيا من أزماتها

وزير خارجية الكونغو: المصالحة هي الحل الوحيد لخروج ليبيا من أزماتها
ما سر اتجاه السعوديات نحو قصة الشعر «آلا غارسون»؟

ما سر اتجاه السعوديات نحو قصة الشعر «آلا غارسون»؟
جريدة «الوسط»: تحذير أممي من «التلاعب السياسي» بخارطة الطريق

جريدة «الوسط»: تحذير أممي من «التلاعب السياسي» بخارطة الطريق
«ذي إيكونوميست»: طرابلس والجزائر ودمشق ضمن قائمة أسوأ 10 مدن في رفاهية العيش

«ذي إيكونوميست»: طرابلس والجزائر ودمشق ضمن قائمة أسوأ 10 مدن في رفاهية العيش
بقيمة 38 مليون دينار.. إحالة ملاحق منحة الزوجة والأولاد إلى مصرف ليبيا المركزي

بقيمة 38 مليون دينار.. إحالة ملاحق منحة الزوجة والأولاد إلى مصرف ليبيا المركزي
وزارة الداخلية: «خسائر في الأرواح» جراء اشتباكات بزاوية الدهماني

وزارة الداخلية: «خسائر في الأرواح» جراء اشتباكات بزاوية الدهماني
ترشيح دبلوماسي جزائري لخلافة كوبيش.. ومجلس الأمن يحسم قراره الجمعة

ترشيح دبلوماسي جزائري لخلافة كوبيش.. ومجلس الأمن يحسم قراره الجمعة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
رئيس الوزراء الإسباني يحمل «المافيات» مسؤولية مأساة مليلية
رئيس الوزراء الإسباني يحمل «المافيات» مسؤولية مأساة مليلية
فرانس برس: حرب شوارع في مدينة ليسيتشانسك شرق أوكرانيا
فرانس برس: حرب شوارع في مدينة ليسيتشانسك شرق أوكرانيا
بايدن يوقع أول قانون أميركي مهم لتنظيم حمل الأسلحة منذ عقود
بايدن يوقع أول قانون أميركي مهم لتنظيم حمل الأسلحة منذ عقود
الآلاف يحتجون في نيويورك وبوسطن على إلغاء حق الإجهاض
الآلاف يحتجون في نيويورك وبوسطن على إلغاء حق الإجهاض
الإكوادور: اشتباكات بين محتجين والشرطة.. والرئيس يندد بمحاولة «انقلاب»
الإكوادور: اشتباكات بين محتجين والشرطة.. والرئيس يندد بمحاولة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مقتل وإصابة 14 شخصا خلال إطلاق نار في فيلادلفيا الأميركية
مقتل وإصابة 14 شخصا خلال إطلاق نار في فيلادلفيا الأميركية...
المحكمة الأميركية العليا تقرر إلغاء الحق في الإجهاض
المحكمة الأميركية العليا تقرر إلغاء الحق في الإجهاض...
بوتين يهدد بضرب أهداف جديدة إذا سلمت صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا
بوتين يهدد بضرب أهداف جديدة إذا سلمت صواريخ بعيدة المدى ......
ماكرون يرفض فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية ويدعو إلى تشكيل أغلبية
ماكرون يرفض فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية ويدعو إلى تشكيل ......
الجيش الأوكراني يسيطر على «نصف» مدينة سيفيرودونيتسك الرئيسية
الجيش الأوكراني يسيطر على «نصف» مدينة سيفيرودونيتسك الرئيسية...
المزيد
الجيش الروسي «يحتل كامل» مدينة سيفيرودونيتسك الأوكرانية
الجيش الروسي «يحتل كامل» مدينة سيفيرودونيتسك الأوكرانية...
المجلس العسكري في مالي يصادق على قانون الانتخابات لعودة المدنيين إلى السلطة
المجلس العسكري في مالي يصادق على قانون الانتخابات لعودة ......
إردوغان: تركيا لم تحرز تقدما حول انضمام السويد لحلف الأطلسي
إردوغان: تركيا لم تحرز تقدما حول انضمام السويد لحلف الأطلسي...
الإكوادور: اشتباكات بين محتجين والشرطة.. والرئيس يندد بمحاولة «انقلاب»
الإكوادور: اشتباكات بين محتجين والشرطة.. والرئيس يندد ......
الآلاف يحتجون في نيويورك وبوسطن على إلغاء حق الإجهاض
الآلاف يحتجون في نيويورك وبوسطن على إلغاء حق الإجهاض...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط