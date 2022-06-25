الجيش الروسي «يحتل كامل» مدينة سيفيرودونيتسك الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

باتت مدينة سيفيرودونيتسك الواقعة في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا والتي تشهد معارك شرسة بين الجيشين الأوكراني والروسي منذ أسابيع عدة، «محتلة بالكامل» من الجيش الروسي، وفق ما أعلن رئيس بلديتها اولكسندر ستريوك السبت.

وقال رئيس البلدية للتلفزيون الأوكراني عصرا «الروس يحتلون كامل المدينة». وكان الجيش الأوكراني أعلن الخميس انسحابه من هذه المدينة التي كان عدد سكانها مئة ألف نسمة قبل الحرب بهدف الدفاع في شكل أفضل عن جارتها ليسيتشانسك، وفق «فرانس برس».

«معارك شوارع»

ودخلت القوات الروسية وتلك الموالية لموسكو، السبت، ليسيتشانسك وتدور «معارك شوارع» في هذه المدينة المجاورة لسيفيرودونيتسك الاستراتيجية الواقعة في شرق أوكرانيا والتي توشك موسكو على السيطرة عليها، وفق ما أعلن الانفصاليون.

وقال ممثل للانفصاليين الموالين لروسيا اللفتنانت كولونيل أندري ماروتشكو عبر «تلغرام» إن عناصر «الميليشيا الشعبية لجمهورية لوغانسك الشعبية والجيش الروسي دخلوا إلى مدينة ليسيتشانسك وتدور معارك شوارع فيها حاليًا».

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أعلنت روسيا السبت أنها قتلت «ما يصل إلى 80» مقاتلًا بولنديًا في قصف استهدف شرق أوكرانيا، حيث تستعرّ المعارك بين القوات الأوكرانية والروسية.

«جرّ» مينسك الحليف الدبلوماسي لروسيا

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنه قُتل «ما يصل إلى 80 من المرتزقة البولنديين ودُمرت 20 مركبة قتالية مصفّحة وثمانية قاذفات صواريخ متعددة غراد في ضربات عالية الدقة على مصنع زينك ميغاتيكس في كونستانتينوفكا» في منطقة دونيتسك. ولم يكن بالإمكان التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقلّ.

واتّهمت كييف موسكو السبت بأنها تريد «جرّ» مينسك، الحليف الدبلوماسي لروسيا، إلى الحرب في أوكرانيا بعدما أعلنت صباحًا أن صواريخ روسية أُطلقت من أراضي بيلاروس المجاورة على بلدة أوكرانية.

وأكدت القيادة العامة للاستخبارات الأوكرانية التابعة لوزارة الدفاع، أن «الضربة اليوم مرتبطة بشكل مباشر بالجهود التي يبذلها الكرملين لجرّ بيلاروس إلى الحرب في أوكرانيا كطرف مشارك في النزاع».