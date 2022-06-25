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إردوغان: تركيا لم تحرز تقدما حول انضمام السويد لحلف الأطلسي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 يونيو 2022, 04:27 مساء
إردوغان: تركيا لم تحرز تقدما حول انضمام السويد لحلف الأطلسي
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. (الإنترنت)
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أشار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، السبت، إلى عدم إحراز تقدم حول موقف بلاده من انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي «ناتو» في مكالمة هاتفية مع رئيسة وزرائها ماغدالينا أندرسون، وحض ستوكهولم على اتخاذ «إجراءات ملموسة» تعالج مخاوف أنقرة. 

وجدد إردوغان التأكيد على أن «السويد يجب أن تتخذ خطوات في ما يتعلق بأمور أساسية مثل مكافحة الإرهاب»، وفق مكتبه، الذي شدد على أن أنقرة «تريد أن ترى تعهدات ملزمة بشأن هذه المسائل إلى جانب إجراءات ملموسة وواضحة»، بحسب «فرانس برس».

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- ستولتنبرغ: انضمام فنلندا والسويد لـ«ناتو» يثبت أن «العدوان غير مجد»

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرغ، الإثنين الماضي، إن تركيا وفنلندا والسويد أجرت محادثات «بناءة» بشأن معارضة أنقرة انضمام هاتين الدولتين إلى الحلف.

وأكد ستولتنبرغ، بعد اجتماع مع مسؤولين من البلدان الثلاثة في مقر حلف الناتو في بروكسل، «سنواصل المحادثات حول طلبي فنلندا والسويد الانضمام إلى الناتو، وأتطلع إلى إيجاد سبل للمضي قدمًا بأسرع وقت ممكن».

التوصل إلى تسوية مع تركيا
وأعرب ستولتنبرغ، في 15 مايو، عن «ثقته» في التوصل إلى تسوية مع تركيا، حول مسألة انضمام السويد وفنلندا إلى التكتل العسكري.

وقال للصحفيين، عبر الإنترنت على هامش اجتماع للحلف في برلين، «إنني واثق من أننا سنتوصل إلى أرضية مشتركة، توافق حول كيفية المضي قدمًا في مسائل انضمام» السويد وفنلندا، مشيرًا إلى أن «تركيا أوضحت أنه ليس بنيتها عرقلة عضوية» البلدين.

وأكد ستولتنبرغ، أن انضمام فنلندا والسويد إلى «الناتو»، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، سيثبت أن «العدوان غير مجدٍ»، مضيفًا أن «عضوية (البلدين) ستعزز أمننا المشترك وتظهر أن باب الناتو مفتوح، وأن العدوان غير مجدٍ».

عرقلة انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي
ودعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في 21 مايو، السويد، لـ«إنهاء دعمها السياسي والمالي وتسليمها أسلحة للتنظيمات الإرهابية»، وذلك على خلفية معارضته انضمام هذا البلد إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال إردوغان في بيان إنه «ينتظر من السويد أن تتخذ إجراءات ملموسة وجدية، تظهر أنها تشاطر تركيا قلقها حيال تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي وامتداداته في سورية والعراق»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وحض إردوغان، الذي هدد بعرقلة انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي، دول الحلف على احترام مخاوف أنقرة إزاء انضمام هذين البلدين اللذين تتهمها تركيا بتقديم ملاذ «لإرهابيي حزب العمال الكردستاني».

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