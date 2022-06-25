قتل ألف شخص.. انتهاء عمليات البحث بعد زلزال مدمر في أفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط

انتهت عمليات الإنقاذ الأولية بعد الزلزال المدمر الذي وقع في أفغانستان، وأسفر عن مقتل ألف شخص على الأقل.

وقال ناطق باسم هيئة إدارة الكوارث الأفغانية لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»، اليوم السبت، إنه جرى إقامة مراكز إيواء طارئة للضحايا.

وبحسب الناطق، جرى نقل جميع المصابين، الذين يعانون من حالة حرجة إلى المستشفيات، ووزعت حكومة طالبان الفعلية الأموال للأسر المتضررة.

وذكرت السلطات أن دولًا مجاورة من المنطقة دعمت أفغانستان بتسليم مساعدات لها.

- تزايد حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان إلى 920 قتيلا

وتشير أحدث إحصاءات مكتب الأمم المتحدة للمساعدة في حالات الطوارئ، إلى أن 1036 شخصًا على الأقل قتلوا، وأصيب أكثر من 1600 آخرين في الزلزال الذي ضرب منطقة جنوب شرق البلاد، صباح الأربعاء الماضي، و121 على الأقل من هؤلاء القتلى أطفال، طبقا لما ذكره ممثل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف».

والزلزال الذي بلغت شدته 5.9 درجة، هو أسوأ زلزال يضرب أفغانستان منذ عقدين من الزمن.