زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب ميناء «جارك» جنوب إیران

القاهرة - بوابة الوسط

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة علی مقیاس ریختر، الیوم السبت، ميناء «جارك» بمحافظة هرمزكان جنوب إيران.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن هذا الزلزال وقع في الساعة 8:07 من صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

ووقع الزلزال على بُعد 23 كيلومترًا من ميناء «جارك» و25 كيلومترًا من جزيرة كيش و55 كيلومترًا من مدينة جناح بمحافظة هرمزكان، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ».

ولم ترد بعد أنباء عن وقوع أضرار محتملة جراء الزلزال.

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وكان زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر قد ضرب ميناء «جارك» في الثامن عشر من الشهر الجاري.

وتتعرض إيران لزلازل بصورة متكررة لوقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية، كان أكثرها دموية، زلزال بقوة 7.7 درجة وقع شمال غربي البلاد في العام 1990 خلّف 37 ألف قتيل و100 ألف مصاب.