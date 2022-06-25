بعد إطلاق صواريخ.. أوكرانيا تتهم موسكو بأنها تريد «جر» بيلاروس إلى الحرب

القاهرة - بوابة الوسط

اتّهمت كييف موسكو، اليوم السبت، بأنها تريد «جرّ» مينسك، الحليف الدبلوماسي لروسيا، إلى الحرب في أوكرانيا بعدما أعلنت صباحًا أن صواريخ روسية أُطلقت من أراضي بيلاروس المجاورة على بلدة أوكرانية.

وأكدت القيادة العامة للاستخبارات الأوكرانية التابعة لوزارة الدفاع، أن «الضربة اليوم مرتبطة بشكل مباشر بالجهود التي يبذلها الكرملين لجرّ بيلاروس إلى الحرب في أوكرانيا كطرف مشارك في النزاع».

صواريخ أُطلقت من أراضي بيلاروس

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأوكراني أن صواريخ أُطلقت من أراضي بيلاروس، الحليف الدبلوماسي لموسكو، باتجاه منطقة تشيرنيهيف الحدودية في أوكرانيا في شمال شرق كييف.

وكتبت قيادة منطقة الشمال في القوات الأوكرانية في منشور عبر «فيسبوك»: «نحو الساعة الخامسة صباحًا (02.00 ت غ)، تعرّضت منطقة تشيرنيهيف لقصف صاروخي مكثّف. عشرون صاروخًا استهدفت قرية ديسنا وأُطلقت من أراضي بيلاروس (وأيضًا) من الجوّ»، مشيرًا إلى عدم سقوط ضحايا حتى الآن.