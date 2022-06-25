Atwasat

بعد إطلاق صواريخ.. أوكرانيا تتهم موسكو بأنها تريد «جر» بيلاروس إلى الحرب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 يونيو 2022, 12:04 مساء
بعد إطلاق صواريخ.. أوكرانيا تتهم موسكو بأنها تريد «جر» بيلاروس إلى الحرب
رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

اتّهمت كييف موسكو، اليوم السبت، بأنها تريد «جرّ» مينسك، الحليف الدبلوماسي لروسيا، إلى الحرب في أوكرانيا بعدما أعلنت صباحًا أن صواريخ روسية أُطلقت من أراضي بيلاروس المجاورة على بلدة أوكرانية.

وأكدت القيادة العامة للاستخبارات الأوكرانية التابعة لوزارة الدفاع، أن «الضربة اليوم مرتبطة بشكل مباشر بالجهود التي يبذلها الكرملين لجرّ بيلاروس إلى الحرب في أوكرانيا كطرف مشارك في النزاع».

صواريخ أُطلقت من أراضي بيلاروس
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأوكراني أن صواريخ أُطلقت من أراضي بيلاروس، الحليف الدبلوماسي لموسكو، باتجاه منطقة تشيرنيهيف الحدودية في أوكرانيا في شمال شرق كييف.

وكتبت قيادة منطقة الشمال في القوات الأوكرانية في منشور عبر «فيسبوك»: «نحو الساعة الخامسة صباحًا (02.00 ت غ)، تعرّضت منطقة تشيرنيهيف لقصف صاروخي مكثّف. عشرون صاروخًا استهدفت قرية ديسنا وأُطلقت من أراضي بيلاروس (وأيضًا) من الجوّ»، مشيرًا إلى عدم سقوط ضحايا حتى الآن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مواجهات وديربيات دوري سداسي التتويج الليبي

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مواجهات وديربيات دوري سداسي التتويج الليبي
كاركاتير حليم - وليامز تعلن قبول عقيلة والمشري دعوتها للاجتماع في جنيف

كاركاتير حليم - وليامز تعلن قبول عقيلة والمشري دعوتها للاجتماع في جنيف
«الأهلي طرابلس × النصر» في ضربة بداية الدوري السداسي الليبي

«الأهلي طرابلس × النصر» في ضربة بداية الدوري السداسي الليبي
ألمانيا تلوح بخيارات «صعبة للغاية» مع نقص في الغاز

ألمانيا تلوح بخيارات «صعبة للغاية» مع نقص في الغاز
انتهت .. صالح الطاهر يعادل للأهلي طرابلس أمام الخمس عبر قناة الوسط «WTV»

انتهت .. صالح الطاهر يعادل للأهلي طرابلس أمام الخمس عبر قناة الوسط «WTV»
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. الأولمبي يخطف الفوز من الاتحاد في الوقت بدل الضائع

انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. الأولمبي يخطف الفوز من الاتحاد في الوقت بدل الضائع
وزير خارجية الكونغو: المصالحة هي الحل الوحيد لخروج ليبيا من أزماتها

وزير خارجية الكونغو: المصالحة هي الحل الوحيد لخروج ليبيا من أزماتها
ما سر اتجاه السعوديات نحو قصة الشعر «آلا غارسون»؟

ما سر اتجاه السعوديات نحو قصة الشعر «آلا غارسون»؟
جريدة «الوسط»: تحذير أممي من «التلاعب السياسي» بخارطة الطريق

جريدة «الوسط»: تحذير أممي من «التلاعب السياسي» بخارطة الطريق
«ذي إيكونوميست»: طرابلس والجزائر ودمشق ضمن قائمة أسوأ 10 مدن في رفاهية العيش

«ذي إيكونوميست»: طرابلس والجزائر ودمشق ضمن قائمة أسوأ 10 مدن في رفاهية العيش
بقيمة 38 مليون دينار.. إحالة ملاحق منحة الزوجة والأولاد إلى مصرف ليبيا المركزي

بقيمة 38 مليون دينار.. إحالة ملاحق منحة الزوجة والأولاد إلى مصرف ليبيا المركزي
وزارة الداخلية: «خسائر في الأرواح» جراء اشتباكات بزاوية الدهماني

وزارة الداخلية: «خسائر في الأرواح» جراء اشتباكات بزاوية الدهماني
ترشيح دبلوماسي جزائري لخلافة كوبيش.. ومجلس الأمن يحسم قراره الجمعة

ترشيح دبلوماسي جزائري لخلافة كوبيش.. ومجلس الأمن يحسم قراره الجمعة
باشاغا: خارطة الأمم المتحدة انتهت دون نجاح.. وملتزم بإجراء انتخابات ديمقراطية

باشاغا: خارطة الأمم المتحدة انتهت دون نجاح.. وملتزم بإجراء انتخابات ديمقراطية
وليامز تعلن قبول عقيلة والمشري دعوتها للاجتماع لمناقشة «مسودة الإطار الدستوري»

وليامز تعلن قبول عقيلة والمشري دعوتها للاجتماع لمناقشة «مسودة الإطار الدستوري»
ملامح مرهقة

ملامح مرهقة
مديرية أمن صبراتة تعلن ضبط قتلة الفنان أحمد بحور

مديرية أمن صبراتة تعلن ضبط قتلة الفنان أحمد بحور
عن «الاسكتش» الصحفي

عن «الاسكتش» الصحفي
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
موسكو: ترشيح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي خطوة «لاحتواء روسيا»
موسكو: ترشيح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي خطوة «لاحتواء ...
أوكرانيا تطالب بـ«تكافؤ في قوة النار» بين جيشها والقوات الروسية
أوكرانيا تطالب بـ«تكافؤ في قوة النار» بين جيشها والقوات الروسية
الشرطة النرويجية تكشف تفاصيل عن منفذ حادث إطلاق النار في أوسلو
الشرطة النرويجية تكشف تفاصيل عن منفذ حادث إطلاق النار في أوسلو
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي في طهران لإجراء «مفاوضات حاسمة»
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي في طهران لإجراء «مفاوضات حاسمة»
بعد إطلاق صواريخ.. أوكرانيا تتهم موسكو بأنها تريد «جر» بيلاروس إلى الحرب
بعد إطلاق صواريخ.. أوكرانيا تتهم موسكو بأنها تريد «جر» بيلاروس ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مقتل وإصابة 14 شخصا خلال إطلاق نار في فيلادلفيا الأميركية
مقتل وإصابة 14 شخصا خلال إطلاق نار في فيلادلفيا الأميركية...
بوتين يهدد بضرب أهداف جديدة إذا سلمت صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا
بوتين يهدد بضرب أهداف جديدة إذا سلمت صواريخ بعيدة المدى ......
المحكمة الأميركية العليا تقرر إلغاء الحق في الإجهاض
المحكمة الأميركية العليا تقرر إلغاء الحق في الإجهاض...
ماكرون يرفض فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية ويدعو إلى تشكيل أغلبية
ماكرون يرفض فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية ويدعو إلى تشكيل ......
الجيش الأوكراني يسيطر على «نصف» مدينة سيفيرودونيتسك الرئيسية
الجيش الأوكراني يسيطر على «نصف» مدينة سيفيرودونيتسك الرئيسية...
المزيد
قتل ألف شخص.. انتهاء عمليات البحث بعد زلزال مدمر في أفغانستان
قتل ألف شخص.. انتهاء عمليات البحث بعد زلزال مدمر في ......
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب ميناء «جارك» جنوب إیران
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب ميناء «جارك» جنوب إیران...
موسكو تؤكد أنها قتلت «ما يصل إلى 80» مقاتلا بولنديا في أوكرانيا
موسكو تؤكد أنها قتلت «ما يصل إلى 80» مقاتلا بولنديا في ......
بعد إطلاق صواريخ.. أوكرانيا تتهم موسكو بأنها تريد «جر» بيلاروس إلى الحرب
بعد إطلاق صواريخ.. أوكرانيا تتهم موسكو بأنها تريد «جر» ......
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي في طهران لإجراء «مفاوضات حاسمة»
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي في طهران لإجراء «مفاوضات حاسمة»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط