الشرطة النرويجية تكشف تفاصيل عن منفذ حادث إطلاق النار في أوسلو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشرطة النرويجية، اليوم السبت، أن منفذ إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل شخصين وجرح 21 آخرين بينهم عشرة في حالة خطيرة في وسط مدينة أوسلو، هو نرويجي من أصل إيراني، مشيرة إلى أنها تتعامل مع حادث إطلاق النار.

وقال المسؤول في شرطة أوسلو، كريستيان هاتلو في مؤتمر صحفي إن المشتبه به الذي لم تكشف هويته معروف لدى جهاز الاستخبارات الداخلية المسؤول أيضًا عن مكافحة الإرهاب. وهو معروف لدى الشرطة أيضًا لارتكابه جنحًا صغيرة مثل حيازة سكين وحكم لحيازته مخدرات.

ال نرويج: تحقيق في عمل إرهابي

وذكر بيان آخر أن «الشرطة تحقق في الوقائع باعتبارها عملًا إرهابيًا»، بينما ألغيت مسيرة للمثليين كانت مقررة بعد ظهر السبت بعد توصيات «واضحة» من الشرطة، كما أعلن منظموها.

وفجر السبت، أعلنت الشرطة النرويجية مقتل شخصين وأصابة آخرين بجروح خطرة في إطلاق نار ليل الجمعة-السبت في وسط أوسلو. وأشارت الشرطة على «تويتر» إلى حصول إطلاق نار قرب حانة، قائلة إنها أوقفت مشتبها به، بينما تحدثت وسائل إعلام نرويجية عن إطلاق نار في ثلاثة مواقع.