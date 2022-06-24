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وفاة 5 مهاجرين خلال محاولتهم اقتحام سياج جيب مليلة من المغرب

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 يونيو 2022, 06:15 مساء
وفاة 5 مهاجرين خلال محاولتهم اقتحام سياج جيب مليلة من المغرب
رجل أمن مغربي يحاول إنزال مهاجر خلال تسله السياج حول جيب مليلة، 24 يونيو 2022، (الإنترنت)
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توفي خمسة مهاجرين أفارقة، اليوم الجمعة، خلال محاولتهم اقتحام السياج الحدودي انطلاقا من المغرب للعبور نحو جيب مليلة الإسباني.

وقال مصدر في السلطات المحلية بمدينة الناضور المغربية لوكالة «فرانس برس»، إنه سجل وفاة «خمسة من بين المقتحمين جراء تدافعهم، وسقوط بعضهم من أعلى السياج».

وأضاف أن 140 فردا من قوات الأمن أصيبوا خلال محاولتهم إحباط هذه العملية، بالإضافة إلى «إصابة 76 من المقتحمين».

وحاول نحو 2000 مهاجر دخول جيب مليلة المحتل من إسبانيا، من المغرب، صباح الجمعة، ونجح 130 منهم في ذلك، وفق الوكالة الفرنسية، وهي أول محاولة جماعية من نوعها منذ تطبيع العلاقات بين مدريد والرباط.

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