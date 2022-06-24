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وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يزور طهران الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 يونيو 2022, 10:23 صباحا
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يزور طهران الجمعة
الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت السلطات الإيرانية، أن مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، سيزور طهران الجمعة للبحث في الجهود الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم العام 2015، والمتوقفة منذ مارس الماضي، فيما لم تكن هذه الزيارة معلنة سابقا.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زادة، في بيان «سيزور مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل طهران مساء الجمعة، للقاء وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين»، بحسب وكالة فرانس برس.

وأضاف البيان أن «الزيارة التي تندرج في إطار المشاورات الدائرة بين إيران والاتحاد الأوروبي، ستشمل العلاقات الثنائية وبعض المسائل الإقليمية والدولية فضلا عن تطور المفاوضات لرفع العقوبات» المفروضة على إيران.

خطة العمل الشاملة المشتركة
ونشر مفاوض الاتحاد الأوروبي المكلف تنسيق المحادثات حول الملف النووي الإيراني، إنريكي مورا، مساء الخميس صورة عبر تويتر لعشاء جمعه في بروكسل مع بوريل والموفد الأميركي الخاص للشؤون الإيرانية روبرت مالي، معلقا عليها «حديث بالعمق حول خطة العمل الشاملة المشتركة والآفاق الإقليمية في الشرق الأوسط. أعاد مالي تأكيد الالتزام الأميركي بالعودة إلى الاتفاق».

و«خطة العمل الشاملة المشتركة»، هو الاسم الذي اطلق على الاتفاق الذي أبرمته إيران العام 2015 بشأن برنامجها النووي مع ست قوى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، وأتاح رفع عقوبات كانت مفروضة عليها، في مقابل تقييد أنشطتها وضمان سلمية برنامجها.

إلا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، سحب بلاده أحاديا منه في 2018، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية على طهران التي ردت بعد نحو عام، ببدء التراجع تدريجا عن غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.

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اعتبارا من إبريل 2021، بدأت إيران والأطراف التي لا تزال منضوية في الاتفاق، وبمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا تهدف إلى إحيائه.

وحققت المباحثات تقدما جعل المعنيين قريبين من انجاز تفاهم، إلا أنها علّقت اعتبارا من مارس مع تبقّي نقاط تباين بين طهران وواشنطن.

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