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مجلس الشيوخ الأميركي يقر مشروع قانون مراقبة الأسلحة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 يونيو 2022, 09:39 صباحا
مجلس الشيوخ الأميركي يقر مشروع قانون مراقبة الأسلحة
بندقية من طراز AR-15 ضمن معرض للأسلحة في كاليفورنيا في 5 يونيو 2021 (أ ف ب)
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أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي، في وقتٍ متأخّر الخميس، مشروع قانون يدعمه المشرّعون من كلا الحزبين، يُفترض أن يُعالج موجة العنف المسلّح في الولايات المتّحدة، ويشمل فرض قيود على الحصول على الأسلحة الناريّة ومليارات الدولارات لتمويل قطاع الصحّة العقليّة والأمن في المدارس.

وتبنّي المشروع 65 صوتا مقابل 33 في مجلس الشيوخ، ومن شبه المؤكّد أنّه سيجرى أيضا المصادقة عليه في مجلس النوّاب الجمعة، لكنّه يبقى أقلّ بكثير من الإجراءات التي طالب بها الرئيس جو بايدن، ورغم ذلك، يُشكّل هذا المشروع سابقةً منذ عقود، ويُمثّل تقدّمًا في نظر دعاة مراقبة الأسلحة، بحسب وكالة «فرانس برس»..

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