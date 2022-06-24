بعد خسارة «ساحقة» للانتخابات الفرعية.. رئيس حزب المحافظين البريطاني يقدم استقالته

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس حزب المحافظين في بريطانيا، أوليفر دودن، الجمعة، استقالته بعد سلسلة من «النتائج السيئة جدا» من بينها هزيمة مرشحي الحزب في اقتراعين فرعيين، الخميس.

وكتب دودن في رسالة إلى رئيس الحكومة، بوريس جونسون، أن هذه الهزائم «هي الأخيرة في سلسلة من النتائج السيئة جدا لحزبنا»، مضيفا: «لا يمكننا الاستمرار وكأن شيئا لم يكن» و«يجب على أحد ما تحمل مسؤولية ذلك»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

ومُنِي جونسون وحزبه المحافظ بهزيمتين ساحقتين في الانتخابات الفرعية، الجمعة، خصوصا في دائرة انتخابية في جنوب غرب إنجلترا. وخسر المحافظون في «هونيتن أند تيفرتن» وهي دائرة انتخابية في جنوب غرب إنجلترا، وكذلك في ويكفيلد (شمال)، وهي نتائج ستزيد الضغط على رئيس الوزراء.