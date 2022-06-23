ماكرون: الخطوة الأوروبية تجاه أوكرانيا هي «إشارة قوية جدا حيال روسيا»

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن موافقة الاتحاد الأوروبي على منح أوكرانيا ومولدافيا صفة مرشحين لعضوية الاتحاد، اليوم الخميس، يشكل «إشارة قوية جدا حيال روسيا»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وأشاد ماكرون الذي تتولى بلاده الرئاسة نصف السنوية لمجلس الاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر صحفي عقد في بروكسل التي تستضيف القمة الأوروبية، بـ«خطوة سياسية» صادرة من «أوروبا قوية وموحدة».

رئيس أوكرانيا يرحب بالخطوة الأوروبية

ورحب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بالخطوة الأوروبية تجاه بلاده والتي تأتي في غمرة الغزو الروسي، وغرد على «تويتر» قائلا: «إنها لحظة فريدة وتاريخية في العلاقات بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي»، مؤكدا أن «مستقبل أوكرانيا هو في صلب الاتحاد الأوروبي»، بحسب «فرانس برس».

- زيلينسكي يرحب بمنح أوكرانيا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي

- قادة الاتحاد الأوروبي يوافقون على ترشيحي أوكرانيا ومولدافيا لعضوية التكتل

- أوكرانيا تنتظر قرار الاتحاد الأوروبي بشأن طلب ترشحها

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، موافقة قادة الدول الأوروبية الـ27، خلال قمتهم اليوم، على منح كل من أوكرانيا ومولدافيا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى «لحظة تاريخية» مع استمرار الهجوم الروسي على كييف.

بداية عملية طويلة ومعقدة

وقبل القرار الأخير، أصدرت السلطة التنفيذية الأوروبية رأيا إيجابيا بشأن ترشح أوكرانيا قبل أيام قليلة، بينما تحدثت فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، عن «إجماع تام» بين الدول السبع والعشرين بشأن هذه القضية.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» إن هذا القرار الذي اتُخذ خلال قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد في بروكسل «يشكل بداية عملية طويلة ومعقدة تفضي إلى انضمام للتكتل» للدولتين الواقعتين شرق أوروبا.