زيلينسكي يرحب بمنح أوكرانيا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط

رحب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، بموافقة قادة دول الاتحاد الأوروبي على منح بلاده صفة مرشح لعضوية الاتحاد في غمرة الغزو الروسي، معتبرا هذه الخطوة «لحظة فريدة وتاريخية»، وفق وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وكتب زيلينسكي على «تويتر» قائلا: «إنها لحظة فريدة وتاريخية في العلاقات بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي»، مؤكدا أن «مستقبل أوكرانيا هو في صلب الاتحاد الأوروبي».

منح أوكرانيا ومولدافيا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي

ووافق قادة الدول الأوروبية الـ27، خلال قمتهم اليوم، على منح كل من أوكرانيا ومولدافيا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، مشيرا إلى «لحظة تاريخية» مع استمرار الهجوم الروسي على كييف.

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وقبل القرار الأخير، أصدرت السلطة التنفيذية الأوروبية رأيا إيجابيا بشأن ترشح أوكرانيا قبل أيام قليلة، بينما تحدثت فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء عن «إجماع تام» بين الدول السبع والعشرين بشأن هذه القضية.