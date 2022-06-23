قادة الاتحاد الأوروبي يوافقون على ترشيحي أوكرانيا ومولدافيا لعضوية التكتل

القاهرة - بوابة الوسط

وافق قادة الدول الأوروبية الـ27، اليوم الخميس، على منح كل من أوكرانيا ومولدافيا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، مشيرا إلى «لحظة تاريخية» مع استمرار الهجوم الروسي على كييف.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» إن هذا القرار الذي اتخذ خلال قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد في بروكسل «يشكل بداية عملية طويلة ومعقدة تفضي إلى انضمام للتكتل» للدولتين الواقعتين شرق أوروبا.

وقبل القرار الأخير، أصدرت السلطة التنفيذية الأوروبية رأيا إيجابيا بشأن ترشح أوكرانيا قبل أيام قليلة، بينما تحدثت فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء عن «إجماع تام» بين الدول السبع والعشرين بشأن هذه القضية.

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خطوة رمزية لأوكرانيا

ويعتبر القرار الأوروبي بالموافقة على طلب أوكرانيا الترشح للانضمام إلى التكتل، خطوة ترتدي طابعا رمزيا كبيرا بعد أربعة أشهر على بدء غزو هذا البلد من قبل الجيش الروسي، الذي أحكم الحصار على ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك في دونباس.

وتشدد القوات الروسية حصارها لـ«جيب» المقاومة الأوكرانية حول هاتين المدينتين الصناعيتين الاستراتيجيتين الواقعتين في منطقة لوغانسك التي دمرها تبادل القصف المدفعي، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مساء أمس الأربعاء «كما نكافح من أجل قرار إيجابي من الاتحاد الأوروبي بشأن ترشيح أوكرانيا، نكافح يوميا للحصول على شحنات من الأسلحة الحديثة».