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القضاء السويدي يرفض استئناف «هواوي» في قضية نشر شبكة الجيل الخامس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 يونيو 2022, 11:34 صباحا
القضاء السويدي يرفض استئناف «هواوي» في قضية نشر شبكة الجيل الخامس
جناح «هواوي» في المؤتمر العالمي للجوالات في إسبانيا. (أ ف ب)
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رفض القضاء السويدي استئناف مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة «هواوي» في قضيتين تتعلقان بنشر شبكة الجيل الخامس في الدولة الإسكندنافية.

وعلَّلت محكمة الاستئناف الإدارية في ستوكهولم في بيان، قرارها بقولها إن استخدام معدات «هواوي» في الوظائف الرئيسية لشبكة الجيل الخامس «يقوض أمن السويد». وبعدما احتذت بما فعلت المملكة المتحدة في منتصف العام 2020، أصبحت السويد ثاني بلد أوروبي، والأول في الاتحاد الأوروبي، يمنع الجهات المشغّلة للاتصالات من استخدام تجهيزات هواوي في شبكة الجيل الخامس، وفق وكالة «فرانس برس»

كذلك، أمرت السويد «هواوي» بسحب التجهيزات التي سبق أن جرى التزوّد بها بحلول الأول من يناير 2025.

- هواوي تقاضي السويد على خلفية استبعادها من نشر شبكة الجيل الخامس

«هواوي» تعلق على قرار القضاء السويدي
وأكدت رئيسة المحكمة أنيتا ليندر، في البيان، «أن أمن السويد يكتسب أهمية خاصة، ويستند قرار الهيئة الناظمة للاتصالات إلى تهديد حقيقي وماثل وخطير بما فيه الكفاية للسويد». 

وقالت «هواوي» في تعليق لـ«فرانس برس»: «سندرس الحكم ونقيّم الخطوة التالية، بما في ذلك الوسائل القانونية الأخرى بموجب القانون السويدي والقانون الأوروبي، من أجل مواصلة حماية حقوقنا ومصالحنا المشروعة»، معربة عن «خيبة أملها» من قرار المحكمة. 

تسبب الإجراء بتأزم العلاقات بين السويد والصين. وكانت بكين حينها قد حذرت من أن قرار السلطات السويدية للبريد والاتصالات قد تكون له «تداعيات» على الشركات السويدية العاملة في الصين، ما أثار مخاوف من أعمال انتقامية ضد مجموعة الاتصالات السويدية العملاقة «إريكسون» المنافسة لـ«هواوي».

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