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أوكرانيا تنتظر قرار الاتحاد الأوروبي بشأن طلب ترشحها

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 يونيو 2022, 08:12 صباحا
أوكرانيا تنتظر قرار الاتحاد الأوروبي بشأن طلب ترشحها
ليسيتشانسك الأوكرانية، 18 يونيو 2022، (ا ف ب)
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يناقش قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي طلب أوكرانيا الترشح للانضمام إلى التكتل، في خطوة ترتدي طابعا رمزيا كبيرا بعد أربعة أشهر على بدء غزو هذا البلد من قبل الجيش الروسي، الذي أحكم الحصار على ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك في دونباس.

وتشدد القوات الروسية حصارها لـ«جيب» المقاومة الأوكرانية حول هاتين المدينتين الصناعيتين الاستراتيجيتين الواقعتين في منطقة لوغانسك التي دمرها تبادل القصف المدفعي، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الأربعاء «كما نكافح من أجل قرار إيجابي من الاتحاد الأوروبي بشأن ترشيح أوكرانيا، نكافح يوميا للحصول على شحنات من الأسلحة الحديثة».

رسائل دعم أوروبية لطلب أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد
وسيشارك زيلينسكي عبر الفيديو في قمة المجلس الأوروبي في بروكسل. وقال الرجل الذي يردد منذ أسابيع أن جمهوريته السوفياتية السابقة تنتمي إلى «الأسرة الأوروبية»، إنه يتوقع «قرارا أوروبيا مهما في المساء».

ويفترض أن يواصل الخميس «ماراثون الاتصالات الهاتفية» مع القادة الأوروبيين لانتزاع إجماع على قبول طلب انضمام أوكرانيا.

ويمكنه الاعتماد على دعم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين التي دعت القادة الأوروبيين إلى أن يكونوا «بمستوى المناسبة» عبر الموافقة على طلب كييف.

كما أصدرت السلطة التنفيذية الأوروبية رأيا إيجابيا بشأن ترشح أوكرانيا قبل أيام قليلة، بينما تحدثت فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء عن «إجماع تام» بين الدول السبع والعشرين بشأن هذه القضية.

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