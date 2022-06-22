Atwasat

بريطانيا تناقش مشروع قانون حول الهجرة لتجاوز المحكمة الأوروبية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 يونيو 2022, 07:39 مساء
بريطانيا تناقش مشروع قانون حول الهجرة لتجاوز المحكمة الأوروبية
متظاهرون امام وزارة الداخلية في وسط لندن احتجاجا على خطط ترحيل مهاجرين الى رواندا. (أ ف ب)
alwasat radio

تعرض الحكومة البريطانية المصممة على أن تكون طليقة اليد في مجال الهجرة، الأربعاء، على البرلمان مشروع قانون يتيح تجاوز المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ويثير سخط المعارضة ومنظمات غير حكومية.

وكانت المحكمة التابعة لمجلس أوروبا والرقيبة على احترام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، عارضت طرد مهاجرين وصلوا بشكل غير قانوني إلى بريطانيا، إلى رواندا، بحسب «فرانس برس».

وأدى قرارها إلى وقف إقلاع طائرة استؤجرت خصيصًا لهذه الغاية من قاعدة عسكرية إنجليزية في 14 يونيو. لكن حكومة رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون بدت مصممة على هذا الإجراء، فيما يتزايد عبرو المانش بشكل مستمر رغم وعودها المتكررة بالسيطرة على الهجرة منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

 تقديم «وثيقة حقوق» جديدة
وكررت عزمها إصلاح القانون بشأن حقوق الإنسان مع تقديم «وثيقة حقوق» جديدة، الأربعاء، التي من شأنها أن تضمن أن الحكومة يمكن أن تتجاهل مثل هذا النوع من الطلبات الموقتة الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وعلق وزير العدل دومينيك راب بالقول: «سيعزز قانون الحقوق هذا تقاليدنا البريطانية في الحرية، بينما يضخ جرعة صحية من الحس السليم في النظام». وسيأتي ليحل محل القانون («قانون حقوق الإنسان») الذي يدمج الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في القانون البريطاني.

-  رواندا تؤكد التزامها باستقبال المهاجرين رغم إلغاء «الرحلة البريطانية»
- وصفها بـ«المروعة».. الأمير تشارلز ينتقد خطة الحكومة البريطانية لإرسال طالبي لجوء إلى رواندا

قرار الترحيل إلى رواندا التي تبعد أكثر من ستة آلاف كلم عن لندن، تمت المصادقة عليه في المحاكم البريطانية التي رفضت الطعون من جمعيات. لكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اعتبرت أن القضاء البريطاني يجب أن يدرس شرعية الإجراء بالتفصيل وهو مرتقب في يوليو قبل تطبيقه.

رغم أن هذه الهيئة لا علاقة لها بالاتحاد الأوروبي الذي غادره البريطانيون في 2020 من أجل «استعادة الإمساك بمصيرهم»، غذى القرار الأوروبي خطاب الحكومة ضد المؤسسات الأوروبية المتهمة بتقويض السيادة الوطنية. ونددت وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، بطابعه «المبهم»، الذي جاء «بدوافع سياسية». عبر نواب محافظون أيضًا عن غضبهم ورأوا فيه «تدخلًا» غير مقبول في قضايا البلاد.

خطوة إلى الوراء
اعتبر الوزير دومينيك راب أنه في بعض الحالات يجب أن تكون كلمة الفصل في يد المحكمة العليا، لكنه استبعد في حديث مع «سكاي نيوز» سحب بريطانيا من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كما يطالب بعض النواب المحافظين.

ينص القانون أيضًا على تسهيل طرد رعايا أجانب مدانين قضائيًا عبر الحد من إمكانية أن يكون حقهم في الحياة الأسرية يتفوق على الأمن العام. وقال راب: «ستعزز هذه الإصلاحات حرية التعبير وتسمح لنا بترحيل مزيد المجرمين الأجانب وحماية أفضل للجمهور من المجرمين الخطري». 

بعد معارضتها عمليات الطرد إلى رواندا، التي نددت بها أيضًا الأمم المتحدة، دانت الكنيسة الأنغليكانية، وبحس الصحافة ولي العهد الأمير تشارلز، وعديد المنظمات غير الحكومية وحزب العمال المعارض مشروع القانون الجديد هذا.

وقال ستيف ريد مسؤول القضاء في حزب العمال: «أتاح قانون حقوق الإنسان لملايين الأشخاص الوصول إلى القضاء وحماية ضحايا الجريمة وضمان حصول أحبائنا على الرعاية التي يحتاجون إليها»، لكن القانون الجديد «يسلب تلك الحقوق».

القانون الجديد «يسلب الحقوق»
رأت منظمة العفو الدولية في بريطانيا أنه «خطوة كبيرة إلى الوراء بالنسبة لحقوق الأشخاص العاديين» فيما اعتبرت هيومن رايتس ووتش أنه يؤدي إلى «إضعاف لحقوق الجميع في بريطانيا لأن الحكومة لا تحب الضوابط على السلطة التنفيذية».

حتى الآن، لم يكن لتشديد سياسة الهجرة منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التأثير الرادع المتوقع، حيث إن عدد المهاجرين الذين يعبرون المانش في قوارب صغيرة من شمال فرنسا سجل أرقامًا قياسية.

بين 1 يناير و13 يونيو، سُجلت 777 عملية عبور ومحاولة عبور شملت 20.132 طالب هجرة (+ 68% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021) كما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية لوكالة «فرانس برس». ويثير الوضع توترًا بانتظام بين باريس ولندن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - الغرب والنفط

كاركاتير خيري - الغرب والنفط
تحذير صحي بريطاني.. العثور على فيروس «شلل الأطفال» بمياه الصرف الصحي في لندن

تحذير صحي بريطاني.. العثور على فيروس «شلل الأطفال» بمياه الصرف الصحي في لندن
وفاة عضو المجلس البلدي سرت غيث عبدالله أوحيدة

وفاة عضو المجلس البلدي سرت غيث عبدالله أوحيدة
فوزي البنزرتي يوافق على تدريب الأهلي بنغازي في دوري التتويج السداسي

فوزي البنزرتي يوافق على تدريب الأهلي بنغازي في دوري التتويج السداسي
بن سلمان يصل تركيا في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي

بن سلمان يصل تركيا في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي
الأهلي طرابلس يفوز على الهلال ويتصدر نهائيات السلة (صور)

الأهلي طرابلس يفوز على الهلال ويتصدر نهائيات السلة (صور)
رسميا.. ماني في بايرن ميونيخ بعقد لـ3 مواسم

رسميا.. ماني في بايرن ميونيخ بعقد لـ3 مواسم
باشاغا لـ«غوتيريس»: التفويض الأممي لتحديد مسار الانتخابات انتهى.. وحان الوقت لإيجاد حل ليبي- ليبي

باشاغا لـ«غوتيريس»: التفويض الأممي لتحديد مسار الانتخابات انتهى.. وحان الوقت ...
جنوب أفريقيا تشدد حماية الحمير منعا لتهريبها

جنوب أفريقيا تشدد حماية الحمير منعا لتهريبها
سفيرة المملكة المتحدة تعلق على زيارة باشاغا لمجلس العموم البريطاني

سفيرة المملكة المتحدة تعلق على زيارة باشاغا لمجلس العموم البريطاني
باشاغا: حكومة الدبيبة منتهية الولاية محليا ودوليا بانقضاء اتفاق جنيف

باشاغا: حكومة الدبيبة منتهية الولاية محليا ودوليا بانقضاء اتفاق جنيف
(فيديو) بعد غياب عام.. عودة سيرينا وليامس إلى المنافسات رفقة أُنس جابر

(فيديو) بعد غياب عام.. عودة سيرينا وليامس إلى المنافسات رفقة أُنس جابر
محمد خميس يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة ليبيا وفلسطين بكأس العرب للصالات

محمد خميس يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة ليبيا وفلسطين بكأس العرب للصالات
تطورات جديدة في قضية شاكة والطشاني ضد رئيس اتحاد الكرة

تطورات جديدة في قضية شاكة والطشاني ضد رئيس اتحاد الكرة
الروبل الروسي يقفز لأعلى مستوياته في 7 أعوام مقابل الدولار واليورو

الروبل الروسي يقفز لأعلى مستوياته في 7 أعوام مقابل الدولار واليورو
شاهد..تغطية خاصة من قناة «WTV»: «نهاية الإطار الزمني لخارطة الطريق الأممية»

شاهد..تغطية خاصة من قناة «WTV»: «نهاية الإطار الزمني لخارطة الطريق الأممية»
شاهد في «هنا ليبيا»: زعبيه يتحدث عن أحوال الصحافة الليبية

شاهد في «هنا ليبيا»: زعبيه يتحدث عن أحوال الصحافة الليبية
رسميا.. تونس تستضيف «سداسي التتويج»

رسميا.. تونس تستضيف «سداسي التتويج»
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الرئيس الصيني يحذر من «توسيع التحالفات العسكرية»
الرئيس الصيني يحذر من «توسيع التحالفات العسكرية»
ماكرون يتوجه إلى الفرنسيين بعد نكسة الانتخابات
ماكرون يتوجه إلى الفرنسيين بعد نكسة الانتخابات
شولتس: المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا «ما زالت بعيدة»
شولتس: المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا «ما زالت بعيدة»
الجيش النيجيري يعثر على طالبتين من «فتيات شيبوك» اختطفتهما «بوكو حرام» منذ 8 سنوات
الجيش النيجيري يعثر على طالبتين من «فتيات شيبوك» اختطفتهما «بوكو ...
وزير الخارجية الروسي يزور طهران وسط توقف المحادثات النووية الإيرانية
وزير الخارجية الروسي يزور طهران وسط توقف المحادثات النووية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مقتل وإصابة 14 شخصا خلال إطلاق نار في فيلادلفيا الأميركية
مقتل وإصابة 14 شخصا خلال إطلاق نار في فيلادلفيا الأميركية...
بوتين يهدد بضرب أهداف جديدة إذا سلمت صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا
بوتين يهدد بضرب أهداف جديدة إذا سلمت صواريخ بعيدة المدى ......
زيلينسكي: القوات الروسية باتت تسيطر على نحو 20% من أراضي أوكرانيا
زيلينسكي: القوات الروسية باتت تسيطر على نحو 20% من أراضي ......
الجيش الأوكراني يسيطر على «نصف» مدينة سيفيرودونيتسك الرئيسية
الجيش الأوكراني يسيطر على «نصف» مدينة سيفيرودونيتسك الرئيسية...
الرئيس التركي يؤكد زيارة ولي العهد السعودي لأنقرة
الرئيس التركي يؤكد زيارة ولي العهد السعودي لأنقرة...
المزيد
ماكرون يرفض فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية ويدعو إلى تشكيل أغلبية
ماكرون يرفض فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية ويدعو إلى تشكيل ......
بريطانيا تناقش مشروع قانون حول الهجرة لتجاوز المحكمة الأوروبية
بريطانيا تناقش مشروع قانون حول الهجرة لتجاوز المحكمة ......
تحذير صحي بريطاني.. العثور على فيروس «شلل الأطفال» بمياه الصرف الصحي في لندن
تحذير صحي بريطاني.. العثور على فيروس «شلل الأطفال» بمياه ......
وزير الخارجية الروسي يزور طهران وسط توقف المحادثات النووية الإيرانية
وزير الخارجية الروسي يزور طهران وسط توقف المحادثات النووية ......
الجيش النيجيري يعثر على طالبتين من «فتيات شيبوك» اختطفتهما «بوكو حرام» منذ 8 سنوات
الجيش النيجيري يعثر على طالبتين من «فتيات شيبوك» اختطفتهما ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط