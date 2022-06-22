شولتس: المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا «ما زالت بعيدة»

القاهرة - بوابة الوسط

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، الأربعاء، قبل اجتماعات مجموعة دول السبع وحلف شمال الأطلسي إن مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا «ما زالت بعيدة».

وأكد أمام النواب الألمان «ما زلنا بعيدين عن مفاوضات السلام لأن بوتين ما زال يعتقد أن بإمكانه إملاء السلام»، داعيًا حلفاءه إلى«الاستمرار» في دعم كييف من خلال العقوبات و«تسليم الأسلحة» لأوكرانيا، بحسب «فرانس برس».

وفي إشارة إلى المبادرة الأميركية التي قدمت بموجبها الولايات المتحدة مليارات لإعادة بناء أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية قال إنه دعا الرئيس الأوكراني إلى المشاركة في قمة مجموعة السبع التي تبدأ الأحد من أجل «الاتفاق على خطة مارشال لأوكرانيا».

ألمانيا ترفض «بشدة» تهديدات موسكو

أعلن الناطق باسم الحكومة الألمانية، الأربعاء، أن ألمانيا ترفض «بشدة» تهديدات روسيا بالانتقام من ليتوانيا بعد أن فرضت دولة البلطيق قيودًا على بعض البضائع التي تمر إلى جيب كالينينغراد الروسي.

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ونقلت «فرانس برس» عن ستيفن هيبيستريت قوله: «نطلب من روسيا عدم اتخاذ أي إجراءات تتعارض مع القانون الدولي»، فيما وعدت موسكو برد انتقامي «خطير» ضد فيلنيوس بعد تطبيق العقوبات الأوروبية المرتبطة بغزو أوكرانيا.

روسيا تتوعد ليتوانيا

والثلاثاء، توعدت روسيا باتخاذ إجراءات «جدية» ضد ليتوانيا، وقال رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف، خلال زيارة إلى كالينينغراد إن «روسيا، بالطبع، سترد على مثل هذه الأعمال العدائية. يجري وضع إجراءات مناسبة على المستوى الوزاري، وسجري تبنيها قريبًا». ونقلت وكالة «إنترفاكس» عن باتروشيف قوله: «ستكون لها عواقب سلبية خطيرة على شعب ليتوانيا».

أكدت موسكو، الإثنين، أن فيلنيوس فرضت في نهاية الأسبوع قيودا على عبور بضائع استهدفتها العقوبات الأوروبية، عبر السكك الحديدية، في اتجاه منطقة كالينينغراد.

ويُعتبر جيب كالينينغراد الاستراتيجي والعسكري مقر الأسطول الروسي في بحر البلطيق، وهو محاط بليتوانيا وبولندا، العضوين في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي واللذين يدعمان كييف بقوة منذ بداية الصراع في أوكرانيا.