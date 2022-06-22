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ألمانيا تدافع عن ليتوانيا في مواجهة تهديدات روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 يونيو 2022, 02:17 مساء
ألمانيا تدافع عن ليتوانيا في مواجهة تهديدات روسيا
المستشار الألماني، أولاف شولتس. (الإنترنت)
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أعلن الناطق باسم الحكومة الألمانية، الأربعاء، أن ألمانيا ترفض «بشدة» تهديدات روسيا بالانتقام من ليتوانيا بعد أن فرضت دولة البلطيق قيودًا على بعض البضائع التي تمر إلى جيب كالينينغراد الروسي.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن ستيفن هيبيستريت قوله: «نطلب من روسيا عدم اتخاذ أي إجراءات تتعارض مع القانون الدولي»، فيما وعدت موسكو برد انتقامي «خطير» ضد فيلنيوس بعد تطبيق العقوبات الأوروبية المرتبطة بغزو أوكرانيا.

روسيا تتوعد ليتوانيا
والثلاثاء، توعدت روسيا باتخاذ إجراءات «جدية» ضد ليتوانيا، وقال رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف، خلال زيارة إلى كالينينغراد إن «روسيا، بالطبع، سترد على مثل هذه الأعمال العدائية. يجري وضع إجراءات مناسبة على المستوى الوزاري، وسجري تبنيها قريبًا». ونقلت وكالة «إنترفاكس» عن باتروشيف قوله: «ستكون لها عواقب سلبية خطيرة على شعب ليتوانيا». 

أكدت موسكو، الإثنين، أن فيلنيوس فرضت في نهاية الأسبوع قيودا على عبور بضائع استهدفتها العقوبات الأوروبية، عبر السكك الحديدية،  في اتجاه منطقة كالينينغراد. 

ويُعتبر جيب كالينينغراد الاستراتيجي والعسكري مقر الأسطول الروسي في بحر البلطيق، وهو محاط بليتوانيا وبولندا، العضوين في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي واللذين يدعمان كييف بقوة منذ بداية الصراع في أوكرانيا.

استدعاء رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في روسيا
ردا على ذلك، جرى استدعاء رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في روسيا، ماركوس إيدير، إلى وزارة الخارجية في موسكو الثلاثاء. واتهمت وزارة الخارجية الروسية الاتحاد الأوروبي في بيان بتشجيع «التصعيد» وطالبت باستئناف عبور البضائع على الفور. 

وندد حاكم كالينينغراد أنطون عليخانوف بـ«الحصار»، واعتبر أن ما بين 40 و50% من واردات الجيب يمكن أن تخضع للقيود، وبينها الفحم والمعادن، ومواد البناء والسلع التكنولوجية.

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