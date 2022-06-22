ألف قتيل على الأقل في زلزال أفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط

لقي ألف شخص على الأقل مصرعهم فى الزلزال القوى الذى ضرب جنوب شرق أفغانستان ليل الثلاثاء- الأربعاء، حسب مسؤول كبير في واحدة من الولايات الأكثر تضررا.

وقال رئيس الإعلام والثقافة في ولاية بكتيكا، محمد أمين حذيفة، في رسالة إلى الصحافة «بلغ عدد القتلى ألف وهذا العدد يرتفع»، وأضاف أن «الناس يحفرون القبر تلو القبر».

وأوردت الحكومة الأفغانية في وقت سابق حصلة أظهرت مقتل 920 شخصا على الأقل، وقال مساعد وزير الكوارث الطبيعية، شرف الدين مسلم: «تفيد المعلومات الواردة إلينا بمقتل ما لا يقل عن 920 شخصا وإصابة 600» آخرين بجروح.

تحذيرات من كارثة إنسانية في أفغانستان

وأوضح مساعد الناطق باسم الحكومة الأفغانية، بلال كريمي، لـ«فرانس برس» إن «الكثير من المنازل دمرت وأن سكانها لا يزالون تحت الأنقاض». وكتب في تغريدة «ندعو وكالات الإغاثة لتقديم مساعدة فورية لضحايا الزلزال لتجنب كارثة إنسانية».

ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 5.9 درجات على عمق 10 كيلومترات قرابة الساعة 1:30 بالقرب من الحدود مع باكستان، وفقا لمعهد رصد الزلازل الأميركي. وضرب زلزال ثان بقوة 4.5 درجات المكان نفسه تقريبا في الوقت ذاته، وفقا للمصدر نفسه.

وقال يعقوب منظور أحد زعماء القبائل من بكتيكا، إن الكثير من الجرحى من منطقة جيان في الولاية وجرى نقلهم إلى المستشفى في سيارات إسعاف ومروحيات. وأضاف لـ«فرانس برس» عبر الهاتف: «الأسواق المحلية مغلقة وهرع الناس إلى المناطق المتضررة للمساعدة».

كذلك تظهر مقاطع فيديو سكان المناطق المتضررة وهم ينقلون جرحى إلى مروحية. وخدمات الطوارئ في أفغانستان محدودة العدد والإمكانات منذ فترة طويلة، وهي غير قادرة للتعامل وحدها مع كارثة طبيعية كبرى، وفق الوكالة الفرنسية.

رسائل تضامن مع أفغانستان

وشعر السكان بالزلزال في عدة ولايات بالمنطقة وكذلك في العاصمة كابل الواقعة على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال مركز الزلزال. وشعر بها السكان أيضا في باكستان المجاورة لكن لم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات فيها.

وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، عن «حزنه العميق» لهذه المأساة، وأشار إلى أن السلطات الباكستانية تعمل لتقديم الدعم لجارتها.

وكتب مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص إلى أفغانستان، توماس نيكلاسون، على تويتر «يراقب الاتحاد الوضع (...) وهو على استعداد للتنسيق وتقديم المساعدات الطارئة». وقالت الأمم المتحدة أيضا إنها تدرس حاجات المساعدة.

زلازل متكررة في أفغانستان

وغالبا ما تضرب زلازل شمال أفغانستان وخصوصا محيط سلسلة هندوكوش الجبلية حيث تتصادم الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية. وتلحق الهزات الأرضية أضرارا بالمباني والمنازل المبينة بشكل سيء في أفغانستان الفقيرة.

وفي أكتوبر 2015، لقي ما يقارب 200 شخص حتفهم في البلاد بعد زلزال بلغت قوته 7.5 درجات وأودى بحياة عدد أكبر من الأشخاص في باكستان المجاورة. وكان من بين الضحايا الأفغان 12 فتاة قضين في حادث تدافع أثناء محاولتهن الخروج من المدرسة.

ومنذ وصول طالبان إلى السلطة في كابل أغسطس الماضي، تشهد أفغانستان أزمة مالية وإنسانية خطرة نتيجة تجميد مليارات الأصول في الخارج والتوقف المفاجئ للمساعدات الدولية التي دعمت البلاد لأكثر من 20 عاما والتي باتت تقدم الآن بشكل محدود جدا.