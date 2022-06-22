Atwasat

القوات الروسية توشك على حصار القوات الأوكرانية في زولوتي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 يونيو 2022, 12:26 صباحا
القوات الروسية توشك على حصار القوات الأوكرانية في زولوتي
قوات تابعة للجيش الأوكراني. (الإنترنت)
alwasat radio

تواجه القوات الأوكرانية التي تدافع عن مدينتي زولوتي وهيرسكي، خطر التعرض للحصار من القوات الروسية.

وذكر تقرير لهيئة الأركان العامة الأوكرانية عبر موقع فيسبوك اليوم الثلاثاء: «سيطر العدو، في اتجاه توشكيفكا- بيدليسني، على بلدتى بيدليسني وميرنا دولينا، الصامدتين على الأطراف المحتلة»، كما حققت القوات الروسية مكاسب بالقرب من هيرسكي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

أوكرانيا: سيطرة روسية كاملة على توشكيفكا على الجبهة بدونباس

وتقطع هذه المكاسب الطريق الشمالي الذي يربط بين المقاتلين الأوكرانيين، الذين يدافعون عن مدينتي زولوتي وهيرسكي والوحدات الأوكرانية الأخرى المتمركزة في ليسيتشانسك.

بولندا ترسل أسلحة ثقيلة لأوكرانيا

من ناحية أخرى صرح الرئيس البولندي أندريه دودا الثلاثاء، بأن بلاده أرسلت ما يربو على 240 دبابة و100 مركبة مصفحة إلى أوكرانيا.

وقال دودا خلال لقاء مع عدد من السفراء أن وارسو أرسلت أنظمة صواريخ وأسلحة آلية وذخيرة أيضا إلى كييف.

وقدمت بولندا إجمالا دعما عسكريا لأوكرانيا يقدر بأكثر من 1.6 مليون دولار بهدف إيقاف الحرب وضمان ألا تصل إلى أراضي بولندا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد في «هنا ليبيا»: زعبيه يتحدث عن أحوال الصحافة الليبية

شاهد في «هنا ليبيا»: زعبيه يتحدث عن أحوال الصحافة الليبية
رسميا.. تونس تستضيف «سداسي التتويج»

رسميا.. تونس تستضيف «سداسي التتويج»
انتهت .. الأهلي طرابلس 2 - 0 والأولمبي عبر قناة الوسط «WTV»

انتهت .. الأهلي طرابلس 2 - 0 والأولمبي عبر قناة الوسط «WTV»
ماني يصل ميونيخ على متن طائرة خاصة للكشف الطبي في البايرن والإعلان الرسمي.. الأربعاء

ماني يصل ميونيخ على متن طائرة خاصة للكشف الطبي في البايرن والإعلان الرسمي.. ...
قيس سعيد: الإسلام لن يكون دين الدولة في الدستور الجديد

قيس سعيد: الإسلام لن يكون دين الدولة في الدستور الجديد
بـ7.7 مليارات دولار.. توقيع اتفاقات استثمارية بين مصر والسعودية

بـ7.7 مليارات دولار.. توقيع اتفاقات استثمارية بين مصر والسعودية
«ميتا» تستهدف نسف الفاصل بين الواقع والخيال.. وتكشف «Holocake 2»

«ميتا» تستهدف نسف الفاصل بين الواقع والخيال.. وتكشف «Holocake 2»
أزمة ليبيا ومواعيد الغربان

أزمة ليبيا ومواعيد الغربان
بالفيديو: بطل الملاكمة مالك الزناد يكشف لـ«WTV» نزاله المقبل في بلجيكا وخصمه الأرجنتيني

بالفيديو: بطل الملاكمة مالك الزناد يكشف لـ«WTV» نزاله المقبل في بلجيكا وخصمه ...
المشري يقترح على وليامز لقاء عقيلة صالح في غدامس لحل النقاط العالقة بالمسار الدستوري

المشري يقترح على وليامز لقاء عقيلة صالح في غدامس لحل النقاط العالقة بالمسار ...
منح حسن الأمين وعايدة الكبتي جائزة الدولة الفخرية للصحافة

منح حسن الأمين وعايدة الكبتي جائزة الدولة الفخرية للصحافة
«لا لخطاب الفتنة والكراهية».. بشير زعبيه يوجه 5 رسائل بعد الفوز بجائزة الدولة التقديرية

«لا لخطاب الفتنة والكراهية».. بشير زعبيه يوجه 5 رسائل بعد الفوز بجائزة الدولة ...
«بوابة الوسط» تحقق وترصد معاناة صالة منتخبات الملاكمة في وجود فريقي الظهرة والاتحاد (صور)

«بوابة الوسط» تحقق وترصد معاناة صالة منتخبات الملاكمة في وجود فريقي الظهرة ...
قرار مصيري بشأن الإجهاض ترتقبه الولايات المتحدة نهاية يونيو

قرار مصيري بشأن الإجهاض ترتقبه الولايات المتحدة نهاية يونيو
السايح: الاستفتاء الشعبي على القاعدة الدستورية يحصنها ضد الطعن ونزاعات السياسيين

السايح: الاستفتاء الشعبي على القاعدة الدستورية يحصنها ضد الطعن ونزاعات السياسيين
بليحق: الترشح للرئاسة ضمن النقاط الخلافية في المسار الدستوري

بليحق: الترشح للرئاسة ضمن النقاط الخلافية في المسار الدستوري
مازن يعلق على إعلان مجموعة من منتسبي وزارة الداخلية بالمنطقة الغربية دعمهم لحكومة باشاغا

مازن يعلق على إعلان مجموعة من منتسبي وزارة الداخلية بالمنطقة الغربية دعمهم ...
ما هو ترتيب ليبيا والدول العربية على «مؤشر السلام العالمي»

ما هو ترتيب ليبيا والدول العربية على «مؤشر السلام العالمي»
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
أوكرانيا تؤكد أنها استهدفت منصات نفطية تستخدم كـ«منشآت» عسكرية روسية في البحر الأسود
أوكرانيا تؤكد أنها استهدفت منصات نفطية تستخدم كـ«منشآت» عسكرية ...
فرق الإطفاء تسيطر على حرائق الغابات في شمال إسبانيا
فرق الإطفاء تسيطر على حرائق الغابات في شمال إسبانيا
«الأمم المتحدة»: ايران أعدمت أكثر من 100 شخص خلال 3 شهور
«الأمم المتحدة»: ايران أعدمت أكثر من 100 شخص خلال 3 شهور
مقتل 15 شخصا في خاركييف شمال أوكرانيا
مقتل 15 شخصا في خاركييف شمال أوكرانيا
واشنطن تؤكد استمرار دعمها إسرائيل مهما كانت هوية الفائز في الانتخابات المقبلة
واشنطن تؤكد استمرار دعمها إسرائيل مهما كانت هوية الفائز في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مقتل وإصابة 14 شخصا خلال إطلاق نار في فيلادلفيا الأميركية
مقتل وإصابة 14 شخصا خلال إطلاق نار في فيلادلفيا الأميركية...
بوتين يهدد بضرب أهداف جديدة إذا سلمت صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا
بوتين يهدد بضرب أهداف جديدة إذا سلمت صواريخ بعيدة المدى ......
بايدن يعلن تزويد أوكرانيا بـ«أنظمة صاروخية متطورة».. ومسؤول أميركي كبير يحدد نوعها
بايدن يعلن تزويد أوكرانيا بـ«أنظمة صاروخية متطورة».. ومسؤول ......
زيلينسكي: القوات الروسية باتت تسيطر على نحو 20% من أراضي أوكرانيا
زيلينسكي: القوات الروسية باتت تسيطر على نحو 20% من أراضي ......
الجيش الأوكراني يسيطر على «نصف» مدينة سيفيرودونيتسك الرئيسية
الجيش الأوكراني يسيطر على «نصف» مدينة سيفيرودونيتسك الرئيسية...
المزيد
القوات الروسية توشك على حصار القوات الأوكرانية في زولوتي
القوات الروسية توشك على حصار القوات الأوكرانية في زولوتي...
ارتفاع مستوى الإصابات بفيروس «كورونا» في بريطانيا
ارتفاع مستوى الإصابات بفيروس «كورونا» في بريطانيا...
المملكة المتحدة تتوسع في توفير اللقاحات للسيطرة على انتشار «جدري القرود»
المملكة المتحدة تتوسع في توفير اللقاحات للسيطرة على انتشار ......
واشنطن تؤكد استمرار دعمها إسرائيل مهما كانت هوية الفائز في الانتخابات المقبلة
واشنطن تؤكد استمرار دعمها إسرائيل مهما كانت هوية الفائز في ......
مقتل 15 شخصا في خاركييف شمال أوكرانيا
مقتل 15 شخصا في خاركييف شمال أوكرانيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط