القوات الروسية توشك على حصار القوات الأوكرانية في زولوتي

القاهرة - بوابة الوسط

تواجه القوات الأوكرانية التي تدافع عن مدينتي زولوتي وهيرسكي، خطر التعرض للحصار من القوات الروسية.

وذكر تقرير لهيئة الأركان العامة الأوكرانية عبر موقع فيسبوك اليوم الثلاثاء: «سيطر العدو، في اتجاه توشكيفكا- بيدليسني، على بلدتى بيدليسني وميرنا دولينا، الصامدتين على الأطراف المحتلة»، كما حققت القوات الروسية مكاسب بالقرب من هيرسكي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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وتقطع هذه المكاسب الطريق الشمالي الذي يربط بين المقاتلين الأوكرانيين، الذين يدافعون عن مدينتي زولوتي وهيرسكي والوحدات الأوكرانية الأخرى المتمركزة في ليسيتشانسك.

بولندا ترسل أسلحة ثقيلة لأوكرانيا

من ناحية أخرى صرح الرئيس البولندي أندريه دودا الثلاثاء، بأن بلاده أرسلت ما يربو على 240 دبابة و100 مركبة مصفحة إلى أوكرانيا.

وقال دودا خلال لقاء مع عدد من السفراء أن وارسو أرسلت أنظمة صواريخ وأسلحة آلية وذخيرة أيضا إلى كييف.

وقدمت بولندا إجمالا دعما عسكريا لأوكرانيا يقدر بأكثر من 1.6 مليون دولار بهدف إيقاف الحرب وضمان ألا تصل إلى أراضي بولندا.