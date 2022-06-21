ارتفاع مستوى الإصابات بفيروس «كورونا» في بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت الأرقام الصادرة عن الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن أعداد الأشخاص في المستشفيات والمصابين بفيروس «كورونا»، تواصل إظهار علامات من الارتفاع في المملكة المتحدة، رغم أنها لا تزال أقل من مستويات الذروة التي شهدتها البلاد في الموجات السابقة من الفيروس.

وذكرت وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية أن نحو 5726 شخصًا أُصيبوا بـ«كوفيد-19» في إنجلترا في 20 يونيو، بارتفاع 24% عن الأسبوع السابق، وفقًا لما أظهرته الأرقام الحكومية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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وفي ويلز، سُجِّلت 295 إصابة في 17 يونيو، وهي أحدث بيانات متاحة، بزيادة بنسبة 20%.

وكانت الأعداد داخل المستشفيات في إنجلترا وويلز في السابق مستقرة، في منحى تنازلي منذ بداية أبريل، في أعقاب ذروة موجة الإصابات بالمتحور أوميكرون «بي إيه.2».

وبحسب الوكالة، فمن المحتمل أن يكون الارتفاع في الإصابات مدفوعًا بانتشار لأحدث متحورين من أوميكرون «بي إيه.4» و«بي إيه.5»، اللذين يعتقد إنهما يهيمنان الآن على الإصابات في معظم أنحاء المملكة المتحدة.