المملكة المتحدة تتوسع في توفير اللقاحات للسيطرة على انتشار «جدري القرود»

القاهرة - بوابة الوسط

تعتزم المملكة المتحدة زيادة توفير اللقاحات للسكان الأكثر عرضة لخطر الإصابة بـ«جدري القرود»، في مسعى لاحتواء انتشار المرض.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة البريطانية توصي بتقديم لقاح لبعض المثليين من الذكور ومزدوجي الميول الجنسية، المعرضين لخطر أكبر، للتعرض للفيروس للمساعدة في كبح تفشي المرض، وفقًا لاستراتيجية نشرتها وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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وسيجري استخدام لقاح «إيمفانيكس» المضادر للجدري المائي، الذي ثبت أنه فعال ضد «جدري القرود».