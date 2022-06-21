«الأمم المتحدة»: ايران أعدمت أكثر من 100 شخص خلال 3 شهور

القاهرة - بوابة الوسط

أعدمت إيران أكثر من مئة شخص في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2022، وفق تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عُرض الثلاثاء.

وأُعدم نحو 260 شخصًا في 2020، و310 أشخاص على الأقلّ في 2021، حسبما قالت نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ندى الناشف، خلال تقديمها لآخر تقرير لغوتيريش حول ايران أمام مجلس الحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بحسب ما نقلت وكالة «فرانس برس».

- إعدام لاجئ أفغاني في إيران لاتهامه بقتل إمامين شيعيين

والإثنين نفذت السلطات الإيرانية، حكم الإعدام بحق لاجئ أفغاني، بعد إدانته بقتل إمامين شيعيين في وقت سابق هذا العام.

وجرى إعدام الشاب الأفغاني، 21 عاما، شنقا في سجن وكيل آباد بمدينة مشهد شمال شرقي إيران، حسبما نقل موقع «ميزان» الإخباري عن رئيس السلطة القضائية المحلية.