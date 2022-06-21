فرق الإطفاء تسيطر على حرائق الغابات في شمال إسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط

تمكنت فرق الإطفاء والمتطوعون من احتواء العديد من حرائق الغابات في شمال إسبانيا.

وأكدت جريدة «دياريو دي نافارا»، السيطرة على حريق بالقرب من قرية جاليبينزو في منطقة نافارا المتمتعة بالحكم الذاتي ليلة الإثنين، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من حرائق الغابات في الإقليم، وكان من الضروري نقل سكان 8 قرى إلى مكان آمن كإجراء احترازي، ومنذ يوم الجمعة، احترق نحو 3300 هكتار من الغابات في المنطقة.

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وبحسب الوكالة، هناك أمل في أن يهدأ الوضع قريبًا، مع انخفاض درجات الحرارة بعد موجة الحر التي بلغت خلالها درجات الحرارة 40 درجة مئوية، ولكن لم يبدأ بعد موسم حرائق الغابات الذي يحل في شهري يوليو وأغسطس.

مخاطر اندلاع حرائق الغابات لا تزال «مرتفعة للغاية»

وقال بيدرو أوريا، من «معهد نافارا للأرصاد الجوية»، إن مخاطر اندلاع حرائق الغابات لا تزال «مرتفعة للغاية» في ضوء الطقس الجاف في مايو ويونيو.

وبدأت موجات الحر في وقت مبكر هذا العام، وأصبحت أكثر تكرارًا وشدة في إسبانيا، ويرجع الخبراء السبب في هذا التطور إلى تغير المناخ.