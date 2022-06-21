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أوكرانيا: سيطرة روسية كاملة على توشكيفكا على الجبهة بدونباس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 يونيو 2022, 12:43 مساء
أوكرانيا: سيطرة روسية كاملة على توشكيفكا على الجبهة بدونباس
دبابات روسية. (الإنترنت)
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بات الروس «يسيطرون بشكل كامل» على بلدة توشكيفكا الواقعة على خط الجبهة في دونباس بشرق أوكرانيا، على بُعد بضعة كيلومترات من سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك حيث تستعر المعارك، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الأوكرانية، الثلاثاء.

وقال زعيم منطقة سيفيرودونيتسك، رومان فلاسينكو: «حسب معلوماتنا، سيطر الروس بشكل كامل على توشكيفكا»، مشيرا إلى أن «الضغط مستمر» على خط الجبهة حيث «معركة دونباس مستعرة»، وفق وكالة «فرانس برس».

«دمار كارثي» في ليسيتشانسك بمنطقة دونباس
وفي وقت سابق، قال حاكم منطقة لوغانسك، سيرغي غايداي، إن الجيش الروسي ألحق «دمارا كارثيا» بمدينة ليسيتشانسك المجاورة لسيفيرودونيتسك في دونباس (شرق).

وتحدث غايداي على «تلغرام» عن «معارك (دائرة) في المنطقة الصناعية في سيفيرودونتسك ودمار كارثي في ليسيتشانسك»، مشيرا إلى أن «الساعات الأربع والعشرين الماضية كانت عصيبة» بالنسبة للقوات الأوكرانية، وفق«فرانس برس».

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