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ماكرون يرفض استقالة رئيسة وزراء فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 يونيو 2022, 10:29 صباحا
ماكرون يرفض استقالة رئيسة وزراء فرنسا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، (أرشيفية: ا ف ب)
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رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء استقالة رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، «لتتمكن الحكومة من متابعة مهامها والتصرف في هذه الأيام»، على ما أعلنت الرئاسة الفرنسية الثلاثاء.

وفي أعقاب الانتخابات التشريعية الأحد، فقد ماكرون غالبيته المطلقة في البرلمان. وفي هذا السياق، سيجري الرئيس «المشاورات السياسية اللازمة (...) من أجل تحديد الحلول البناءة الممكنة لخدمة الفرنسيين» قبل سلسلة لقاءات مع زعماء الأحزاب الثلاثاء والأربعاء في قصر الإليزيه، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس» عن الرئاسة.

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